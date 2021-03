Governadora anuncia abertura de mais 10 leitos de UTI covid19 em Mossoró

Mossoró já conta com 70 leitos instalados no Hospital São Luiz, 17 no Hospital Regional Tarcísio Maia, 10 leitos no Hospital Rafael Fernandes e 25 clinicos na UPA do BH; “Boa tarde, pessoal! Passando pra dar uma boa notícia! Após tratativas com a Liga Contra o Câncer de Mossoró, estaremos abrindo 10 novos leitos de UTI covid na cidade, que deverão estar prontos e a serviço da população ainda esta semana. Valeu”, escreveu a governadora Fátima Bezerra

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) fechou negociação com a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) para instalar dez leitos de Uti covid19 no Hospital Santa Luzia, em Mossoró-RN. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra, do PT, na tarde deste domingo, 21.

“Boa tarde, pessoal! Passando pra dar uma boa notícia! Após tratativas com a Liga Contra o Câncer de Mossoró, estaremos abrindo 10 novos leitos de UTI covid na cidade, que deverão estar prontos e a serviço da população ainda esta semana. Valeu”, escreveu a governadora Fátima.

A procura por estrutura, insumos, recursos humanos, equipamentos e medicamentos para abrir mais leitos de UTI se dá, principalmente, pela fila por UTI covid19 no Rio Grande do Norte, que se mantém acima de 120 pacientes, o que tem sido motivo de preocupação das autoridades.

O município de Mossoró já conta com 47 leitos de UTI abertos e ocupados no Hospital São Luiz, outros 10 no Hospital Regional Tarcísio Maia e 10 no Hospital Regional Rafael Fernandes. No HSL existem mais 20 leitos clínicos e a UPA do BH, tem 25 leitos desta mesma natureza.

O Hospital Regional Tarcísio Maia recebeu 20 leitos de UTI covid19 durante a primeira onda da pandemia, em 2020. Quando reduziu o número de internação, esta UTI de 20 leitos foi transformada em UTI geral e a UTI geral de 9 leitos foi transformada em UTI covid19.





Para instalar estes 20 leitos de UTI covid19, a Sesap contou com auxílio da equipe da APAMIM, que já administrava o Hospital São Luiz e o Hospital Maternidade Almeida Castro, ambos com leitos covid19, sendo que na maternidade leitos exclusivos para mulheres grávidas.

No Hospital São Luiz, a APAMIM, inicialmente, abriu 40 leitos de UTI e 30 de enfermaria. Com a redução das internações nos meses de agosto, setembro e outubro, reduziu para 20 de UTI e 20 de enfermaria. Com o repique em novembro e dezembro, voltou a aumentar os leitos.

No início de 2021, quando começou a segunda onda, a Sesap contou com o auxílio dos profissionais da APAMIM novamente para abrir dez leitos de UTI no Hospital Rafael Fernandes. A governadora Fátima Bezerra veio pessoalmente dá o pontapé inicial.

Na ocasião, ela frisou que estava abrindo leitos de UTI nos hospitais regionais de Assu, Pau dos Ferros, Apodi, assim como em outras regiões do Estado, como forma de reduzir a carga de atendimento nas regiões de Natal e Mossoró. Observou também que após a pandemia estes leitos ficariam como legado para atendimento geral nestas regiões.

Ainda em Mossoró, os pacientes covid contam com 7 leitos clínicos no HRTM, 20 no HSL e 25 na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte. Infelizmente, segundo o prefeito Allyson Bezerra, todos os leitos covid19 disponíveis em Mossoró estão ocupados. Ainda segundo o prefeito, existe um forte esforço para manter os insumos, medicamentos, oxigênio e equipamentos funcionando.

O aumento do número de leitos gerou falta de insumos, medicamentos e principalmente de mão de obra qualificada para ampliar o número de leitos, seguindo o crescimento do número de pacientes covid 19, não só de Mossoró e região, mas também da capital do Estado. Estas preocupação foi levada pela governadora Fátima Bezerra ao ministério público e ao Governo Federal, com pedido de providências.

A proposta agora é abrir dez leitos covid19 no Hospital Santa Luzia, administrado pela LMCC.