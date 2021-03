A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), prepara os kits de alimentação que serão distribuídos para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Os kits serão fornecidos aos estudantes para substituir a alimentação da merenda escolar que é oferecida pelas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), mas que foi interrompida após a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus.

Atualmente, as atividades escolares estão sendo realizadas na modalidade remota como forma de prevenção à Covid-19.

A secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar, explicou que a distribuição dos kits será feita após o fornecedor cumprir com a entrega dos alimentos.

“O contrato já ficou firmado e nos itens que o contrato não contemplava nós fizemos adesão a uma ata existente do Desenvolvimento Social. Já contatamos o fornecedor, inclusive, apresentou uma certa resistência querendo correção dos itens, porque do contrato firmado a hoje houve alteração de valores, mas nós já avançamos nessa parte de negociação. Hoje, os kits estão sendo montados pelo fornecedor e dependemos da entrega do fornecedor para já distribuirmos”, informou a secretária.

O planejamento e logística para a entrega dos kits de alimentação foram concluídos. As famílias dos alunos da rede municipal de ensino receberão os kits nas próprias escolas e UEIs do município, mas cumprindo todas as medidas de distanciamento social para evitar aglomerações.

“Já estamos com toda logística montada, os diretores já foram orientados, fizemos reuniões com os diretores, já encaminhamos orientações de como proceder com relação às entregas dos kits. Estamos hoje dependendo apenas da entrega do material pelo fornecedor, a previsão é que isso deve acontecer até a metade da semana”, afirmou a secretária Hubeônia Alencar.

Em breve, a Secretaria Municipal de Educação divulgará o cronograma de entrega dos kits de alimentação que foram elaborados com orientações de nutricionistas para suprir as necessidades nutricionais dos alunos.