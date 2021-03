"Não basta a abertura de leitos. Precisamos cumprir o decreto”, diz Isolda

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou a abertura de 10 novos leitos de UTI Covid-19 em Mossoró. Os leitos serão abertos no Hospital da Liga Contra o Câncer ainda esta semana e fazem parte da expansão da rede pública de saúde durante a pandemia.

A abertura acontece depois de um consenso entre a Liga e o governo estadual, com contribuição da deputada estadual Isolda Dantas (PT).

“O Governo do Estado vai abrir 10 novos leitos de UTI Covid na nossa cidade. Os leitos deverão funcionar ainda nesta semana. E eu fico muito feliz de contribuir para esta conquista de leitos no Hospital da Liga”, declarou a deputada na manhã desta segunda-feira (22).

Desde o início da pandemia, há um ano, o governo estadual abriu mais de 80 leitos de UTI em Mossoró para atender toda a região Oeste. Neste ano, foram 10 leitos no Hospital São Luiz, 10 no Hospital Rafael Fernandes e 3 (sendo dois semi-intensivos) no Tarcísio Maia.

“Em nome do povo de Mossoró, a gente agradece a sensibilidade da governadora Fátima por mais 10 leitos no Hospital da Liga que, com certeza, fará um trabalho com excelência”, continuou Isolda em seu programa de rádio diário.

A deputada ainda destacou a importância do trabalho da Liga Contra o Câncer em Mossoró e ressaltou a destinação de R$ 50 mil em emendas parlamentares para a instituição. O recurso serviu para a compra de equipamentos, como camas mecânicas e EPIs para pacientes e profissionais da Liga.

Com os novos leitos, a rede estadual de saúde ameniza a fila de espera por um leito de UTI, mas a situação continua grave. Nesta segunda-feira, 129 pessoas em estado grave estavam na fila em todo estado.

“Alertamos a toda população que não basta a abertura de leitos. Precisamos cumprir o decreto com as medidas restritivas, o distanciamento social. Quem puder, fica em casa. E vamos seguir na luta para salvar vidas potiguares”, concluiu a deputada.