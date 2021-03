10 UBSs de Mossoró abrirão no final de semana para vacinação de idosos contra a Covid-19

A Prefeitura de Mossoró irá abrir no próximo final de semana dez unidades básicas de saúde para uma programação de vacinação contra a Covid-19.

Com uma quantidade expressiva de imunizantes disponíveis, 9.460 doses que chegaram na segunda-feira (22), e a permissão dada pelo Ministério da Saúde para que municípios e estados do país usem as doses que estavam sendo guardadas como garantia da segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu viabilizar a abertura das UBS’s aos sábados e domingos.

“Estamos trabalhando para que essas dez unidades possam atender a população da melhor maneira possível no fim de semana”, disse Morgana Dantas, secretária Municipal de Saúde.

As unidades vão estar preparadas para receber o público, isto é, os idosos de 70 anos ou mais, uma vez que faz parte do planejamento da Prefeitura de Mossoró iniciar a imunização dos idosos desta faixa etária já na sexta-feira (26), logo após a vacinação dos idosos de 71, 72, 73 e 74 anos.

As estruturas das UBS’s e o planejamento para vacinação no próximo final de semana já estão sob a organização da Secretaria Municipal de Saúde e também envolve outras pastas, como a de Segurança, garante o prefeito Allyson bezerra.

Ele ressalta a agilidade do município e a organização da vacinação local que não registra aglomerações.

“Nós não estamos perdendo nenhum minuto da vacinação, já tivemos na semana passada o envio para todas as UBS’s das doses que tínhamos do lote anterior e agora estamos entregando as doses da remessa que recebemos no fim da tarde da segunda-feira para que essa vacinação não pare enquanto tivermos vacinas disponíveis. Agora com vacinas disponíveis, vamos intensificar a imunização nos fins de semana”, afirma Allyson.

Para a iniciativa, UFERSA, UERN, FACENE e UNP são as universidades que participam em parceria com o município.

Veja as UBS’s que funcionarão no fim de semana:

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel – Bom Pastor

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

UBS José Leão – Alto da Conceição

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Vereador Layre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Moisés da Costa Lopes – Redenção