Vacinação de idosos e profissionais de saúde segue neste final de semana; veja UBSs que estarão abertas

A vacinação contra a Covid-19 avança em Mossoró que já conseguiu imunizar, até às 10h00 desta sexta-feira (26), 25.358 pessoas com a perspectiva de registrar aumento expressivo desse número no próximo final de semana, a partir da abertura de dez Unidades Básicas de Saúde. Hoje, estão sendo vacinados os idosos de 70 anos.

O prefeito Allyson Bezerra, atuou diretamente junto com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para viabilizar a organização das equipes de vacinação, dos pontos e da infraestrutura.

“Nós estamos trabalhando para que a população possa ser vacinada nos finais de semana. Acreditamos que a vacina é a forma que temos para vencer essa batalha contra a Covid-19”, disse o Allyson.

A secretária municipal de saúde, Morgana Dantas explica que a operacionalização das UBS no próximo final de semana só foi possível porque o município recebeu um expressivo número de doses de vacinas nesta semana (9.690 doses), dando início de forma imediata, na terça-feira (23), a vacinação dos idosos de 73 e 74 anos de idade e possibilitando a abertura de 10 unidades básicas de saúde neste final de semana.

Para atender os idosos de 70 anos ou mais, as dez UBS’s selecionadas já estão prontas e com equipes preparadas. Elas contarão com reforço de profissionais e acadêmicos de cursos da área de saúde de várias universidades públicas e privadas de Mossoró.

“No final de semana estaremos vacinando os idosos que não foram vacinados ainda das 8 da manhã até as 16 horas em dez pólos de vacinação. Teremos 4 vacinadores em cada polo, apoio das universidades com alunos de medicina, de enfermagem e internos dando suporte aos nossos profissionais das UBS’s”, disse Morgana.

Ela cita que haverá segurança reforçada pela Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar: “O nosso planejamento contempla a questão da segurança para que as pessoas fiquem tranquilas e possam ser vacinadas”, disse.

O número de profissionais de saúde e de idosos vacinados segue aumentando em Mossoró em virtude da aplicação das doses continuar sendo feita sem nenhuma interrupção até o momento em todas as 46 UBS’s e, consequentemente, as salas de vacinas vão atualizando os registros na plataforma RN Mais Vacina.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

De 24 a 26 de março de 2021, são vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 as equipes que estiverem envolvidas na vacinação dos grupos elencados, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, odontólogos, técnicos de saúde bucal, assistentes sociais, profissionais dos serviços de ambulância. A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde de Mossoró.

Já os profissionais de saúde que serão vacinados no próximo final de semana nas dez UBS’s selecionadas são: Biomédicos, fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, técnicos em radiologia, técnicos de laboratório, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, nutricionistas, médicos veterinários, cuidadores de idosos, doulas/ parteiras, funcionários do sistema funerário (incluindo SVO e IML), trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e de residências inclusivas, estudantes da área técnica em saúde que estão em estágio hospitalar, atenção básica e clínicas, entre outros.

São considerados para fins de vacinação nesta fase os indivíduos que estejam trabalhando em serviços e sistemas de saúde, isto é, em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde.

UBS’s que serão abertas nos dias 27 e 28:

UBS Lahyre Rosado (Sumaré);

UBS Maria Soares (vizinho à UPA São Manoel);

UBS Epitácio Carvalho (Pintos);

UBS Chico Costa (Santo Antônio);

UBS Francisco Nazareno (Aeroporto);

UBS Lucas Benjamim (Abolição III);

UBS José Leão (Alto da Conceição);

UBS Ildone Cavalcante de Freitas (Barrocas);

UBS Moisés Costa (Redenção);

UBS Marcos Raimundo (Belo Horizonte).