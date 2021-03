Escassez de medicamentos de UTI preocupa gestores hospitalares em Mossoró

Os diretores dos principais hospitais de Mossoró se mostram preocupados com a escassez de medicamentos como bloqueadores musculares e sedativos na indústria farmacêutica nacional.

Esta escassez ocorre, em nível nacional, pela alta demanda de casos de internações em UTI, ocasionado pelo recrudescimento da covid19 nas últimas semanas no País.

O problema, considerado de alta gravidade, já afeta diretamente os hospitais públicos, privados e filantrópicos em Mossoró, que já enfrentam dificuldades para comprar medicamentos como Rocurônio (bloqueador muscular) e Propofol (sedativo).

Para os diretores entrevistados pelo MOSSORO HOJE, a ausência destes dois medicamentos coloca em risco a vida de quem está internado ou quem precisa da internação em UTI.

A diretora geral da APAMIM, Larizza Queiroz, que administra o Hospital Maternidade Almeida Castro e o Hospital de Campanha São Luiz, em Mossoró, já falou da sua preocupação com essa situação e cobra providências das autoridades e mais responsabilidade da população.

Veja





Preocupação parecida partiu da diretora geral do Hospital Regional Tarcísio Maia. Para ela, a falta de medicação básica para intubação já é uma terrível realidade. “Quando começa a escassear a oferta desses medicamentos, o problema se agrava e isto já está começando a acontecer aqui nos nossos hospitais. Os fornecedores diante da alta procura não estão tendo condições de suprir a demanda que é nacional” afirma Herbênia Ferreira.

A diretora relata que a falta de medicamentos básicos é preocupante nesse momento de lotação dos leitos de UTI covid19. Muitas vezes os hospitais possuem os recursos para comprar as medicações, mas não encontram fornecedores com os medicamentos disponíveis. Isto, em função, principalmente, da alta taxa de transmissão do vírus no RN.

Confira gráfico

Em alguns casos, a solução local para resolver questões de falta de medicamentos em Mossoró, é resolvido através de parceria entre os hospitais. Ela comenta que o Hospital Tarcísio Maia e ao Hospital são Luiz, por exemplo, trabalham com um sistema de permuta desses insumos para garantir o atendimento de pacientes nas duas unidades.

Para Herbênia Ferreira, assim como para Larizza Queiroz, o importante nesse momento é conter a transmissão do vírus para que a situação não fique mais grave. “Importante que as pessoas entendam a situação e cada vez mais possam aderir ao isolamento social para que a gente consiga minimizar a circulação do vírus e reduzir o número de internações” diz.

Soma-se a esta questão, a falta de equipamentos básicos de UTI, como Bombas de Infusão e respiradores disponíveis no mercado, e a incapacidade de ampliar a produção de oxigênio na mesma proporção do consumo das unidades de saúde de atendimento covid19, em especial os leitos clínicos.

Números em Mossoró

Hospital São Luiz

50 leitos de UTI covid19

20 leitos clínicos de UTI covid19

Hospital Rafael Fernandes

10 leitos de UTI covid1

Hospital Regional Tarcísio Maia

09 leitos de UTI covid19

7 leitos clínicos covid19

Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte

25 leitos clínicos

05 salas vermelhas

Todos lotados

Obs: 90 pacientes em fila por UTI no sistema Regula RN

Resumo dos dados relacionados à Covid-19 no Rio Grande do Norte:

Dados parciais – 26 de Março de 2021.

Casos:



Confirmados: 191.752

Suspeitos: 70.955

Descartados: 405.740

Óbitos:

Confirmados: 4.354

19 óbitos confirmados ocorridos nas últimas 24h e notificados:

Natal (08), Mossoró (03), Apodi (01), Pendências (01), São José de Mipibu (01), Santa Cruz (01), Parnamirim (01), Ipueira (01), Areia Branca (01) e Santo Antônio (01).

Suspeitos: 944

Descartados: 723

Acesso aos Boletins: https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/

Pandemia em números atualizados

Mundo: 2.757.339

Brasil: 303.462

Rio Grande do Norte: 4.54

Mossoró: 330