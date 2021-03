Rua Amaro Duarte formava uma grande lagoa, no bairro Nova Betânia. Este ano não aconteceu, graças a obras na Lagoa do Bispo; As enxurradas nas ruas e Avenidas de Mossoró, invadindo casas e destruindo móveis e eletrodomésticos nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, não ocorreram após a forte chuva no início da noite desta sexta-feira, 26 de março de 2021, graças ao trabalho de limpeza e desobstrução dos canais e galerias em praticamente toda Mossoró-RN

A forte chuva registrada em Mossoró, no início da noite desta sexta-feira, 26, nem de longe causou os estragos das chuvas que ocorreram nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, uma demonstração clara que o trabalho realizado de limpeza e desobstrução dos canais e galerias da cidade, antes do período chuvoso, trouxe paz e tranquilidade à população. "Não registramos alagamentos em Mossoró", comemora o prefeito Allyson Bezerra.

Chuvas em 2017

Confira fortes enxurradas nas ruas de Mossoró

Chuvas de 2018

Chuvas em 2019

Transtornos se repetem nas principais ruas e avenidas de Mossoró

Depoimento de moradores indignados com o descaso da prefeitura

Apesar das reclamações, prefeitura não adota providências e Mossoró volta a registrar transtornos com chuvas

Chuvas em 2020.

Como não foram adotadas providências, ruas e avenidas foram alagadas no BH

Como se pode verificar, a rua da Rádio Difusora, o Centro de Mossoró, o entorno da Cobal, os canais do Thermas e Riacho Doce e a Lagoa do Bispo, sempre transbordavam.

As avenidas Diocesana e João da Escóssia ficavam intransitáveis. Carros foram filmados boiando na Avenida João da Escóssia, com o transbordamento da Lagoa do Bispo.

Com a lagoa transbordando, a Rua Amaro Duarte, por exemplo, virava uma lagoa, que as pessoas passeavam até de caiaque.

Também era comum estragos em lojas e centenas de casas em bairros como Walfredo Gurgel, Alto São Manoel, Ving Rosado, Redenção, Barrocas e no Santo Antônio.

Nos anos de 2019 e 2020, as reclamações foram intensas também dos moradores dos bairros Aeroporto II, Belo Horizonte, Alto da Conceição e também no Santo Antônio.

Nestes bairros, conforme se pode comprovar, todos ficavam alagados, e não precisava de uma chuva forte, como a que ocorreu na tarde desta sexta-feira e não ocorreram alagamentos.

O que ocorreu de diferente em 2021, em relação ao período de 2017 a 2020? Mudou o perfil da gestão municipal. O prefeito Allyson Bezerra, passou a governar para os mossoroenses.

Para evitar alagamentos, trabalhou pesado limpando galerias, bueiros e canais para que a água das chuvas não acumulasse dentro das casas, comércios e indústrias da cidade.

O prefeito Allyson Bezerra comemora o fato de não ter ocorrido alagamentos, apesar da chuva forte, e agradece aos servidores da Prefeitura que se empenharam no trabalho de desobstrução dos canais, galerias e lagoas de estabilização de Mossororó.

O trabalho surtiu feito.

DEFESA CIVIL – MONITORANDO A CIDADE DURANTE AS CHUVAS

A cada chuva que cai sobre a cidade de Mossoró, a Defesa Civil sai pelas ruas da cidade monitorando pontos de alagamento. Esse trabalho é de suma importância, pois identifica os locais que devem receber obras de revisão ou ampliação dos sistemas de drenagem.

Desde o início do ano a Defesa Civil já monitorou e georreferenciou mais de 88 locais de risco de alagamento na Zona Urbana de Mossoró. Cada um desses pontos foram imediatamente encaminhados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, que acionou sua equipe técnica para a resolução do problema.

A população já percebe o resultado desta parceria. Por exemplo, a região da Cobal, que a cada chuva que caía na cidade, alagava totalmente as ruas adjacentes. Após os serviços realizados pelo Secretaria de Infraestrutura na rede de escoamento daquele local, ainda não foi registrado nenhuma ocorrência de alagamento naquela área.

Outro ponto crítico na cidade de Mossoró são as ruas que ficam próximas a Lagoa do Bispo. Um problema crônico de muitos anos e após o monitoramento do risco realizado pela Defesa Civil a Secretaria de Infraestrutura vem realizando um trabalho de ampliação no sistema de drenagem da lagoa, que ao final acabará de vez com os transtornos que as chuvas causavam naquela área.

Francisco Alcivan Viana Gama

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.