Areia Branca: Secretário é impedido de salvar uma vida e pede exoneração

No município de Areia Branca, que está entre os municípios brasileiros que mais a covid19 matou na primeira onda, o secretário de saúde da Prefeitura, Alexandre Inácio, pediu exoneração do cargo porque não pode usar um respirador móvel do Governo do Estado emprestado a Areia Branca/RN para salvar um cidadão de Carnaubais/RN.



“Me botaram pra fora por que eu queria salvar vidas e eles não deixam”, diz Alexandre Inácio, em áudio divulgado nas redes sociais enviado por ele ao médico José Alfredo, marido da prefeita Iraneide Rebouças.

Inclusive, neste mesmo áudio enviado ao médico José Alfredo, Alexandre Inácio explica, em detalhes, os motivos pelos quais pediu exoneração. Antes, deste áudio, Iraneide Rebouças havia dito que estava faltando oxigênio em Areia Branca e foi desmentida.

No áudio, Alexandre diz ao marido da prefeita que emprestou o respirador móvel, que pertence ao Governo do estado e não a Prefeitura de Areia Branca, para o então colega secretário de Carnaubais salvar a vida de um cidadão, mas quando chegou no hospital da cidade de Areia Branca, para buscar o aparelho, a diretora se negou a entregar.

"Esse paciente, se ele não conseguir um leito de UTI hoje, ele vai a óbito, e eu não vou carregar comigo essa morte nas minhas costas, certo? Porque o que eu tinha que fazer, eu tentei e não consegui, porque a diretora disse que a prefeita determinou a não liberação em hipótese alguma", disse no áudio Alexandre Inácio.

Infelizmente o paciente faleceu.

O áudio terminou em todos os grupos de WhatSapp, de Areia Branca e Mossoró. Não foi negado pelo ex-secretário, até porque a voz dele é conhecida e todos o conhece. O clima é tenso na cidade e rememora o período da primeira onda da pandemia, onde a gestão municipal travou as medidas necessárias para evitar o avanço do vírus na cidade, apesar de terem sido alertadas por diversas vezes, e morreu mais de 50 pessoas.

O espaço fica aberto para as considerações da gestão Iraneide Rebouças sobre os fatos narrados.









NOTA DE ESCLARECIMENTO

Circulam áudios do agora ex-secretário de Saúde de Areia Branca em que pede demissão do cargo contando uma história com meias verdades sobre o empréstimo de equipamento do hospital da cidade para outro município.

1 – Emprestar equipamentos, medicamentos ou materiais a outro município é prática normal e benéfica, ainda mais em tempos de pandemia. Nunca deixamos de atender quando nos foi solicitado. E também estamos sujeitos a necessitar a qualquer momento.

2 – No momento da possível retirada do respirador, estávamos em horário de pique de atendimentos, com pacientes graves internados e pacientes de COVID DE RISCO GRAVE, que somavam acima da quantidade de respiradores existentes no hospital.

3 – A forma como o ex-secretário negociou com o outro Município: Ele estava em outra cidade e, de livre arbítrio, uma pessoa dizendo-se ser motorista de um município próximo tinha ordem para levar um respirador, quando não houve nenhum contato prévio do ex-secretário com a direção do hospital, com o médico plantonista ou mesmo qualquer pessoa do setor administrativo, para saber se era possível a cessão do respirador.

4- Pela Constituição Federal, os cargos de secretário são de livre nomeação e exoneração da Prefeita – a qualquer tempo. E ela não hesitará em tomar a atitude que for necessária para preservar o interesse público, o bom desempenho dos serviços e a boa conduta de sua equipe.

Areia Branca, 28 de março de 2021

Assessoria de Comunicação

Prefeitura Municipal de Areia Branca