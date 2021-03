Prefeito usa trator com atomizador para desinfetar ruas e praças da cidade

O prefeito de Governador Dix Sept Rosado, Arthur Vale, disse que esta é uma de uma série de ações preventivas que está adotando no município para conter o avanço da pandemia e que vem conseguindo o apoio da população, a quem ele pede que use máscara, higienize as mãos e evite aglomerações desnecessárias

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado/RN realizou neste domingo (28) a desinfecção das principais ruas e praças da cidade, usando um trator e um atomizador acoplado com desinfetante diluído em água.

A medida é mais uma ação, numa série de várias outras, de enfrentamento da covid19, que vem encontrando apoio da população, a quem ele recomenda uso da máscara, higienização das mãos e evitar aglomeração sem necessidade.

O trabalho de desinfecção segue as recomendações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O atomizador é abastecido com hipoclorito de sódio, misturado com desinfetante e água. As demais ruas da cidade serão desinfetadas ao longo da semana.

“Temos discutido e buscado medidas que possam reduzir os casos de Covid-19 em nosso município. Algumas ações já estão sendo colocadas em prática, como a abertura do Centro Covid-19, o drive thru de testagem e agora a desinfecção das ruas", diz.

"Vamos continuar desenvolvendo formas de conter o avanço do vírus. Para isso, pedimos o apoio para que a população também faça a sua parte e respeite as restrições do decreto estadual, pois somente com a união de todos, vamos vencer essa batalha”, destacou.

O esforço do Poder Executivo, que vem recebendo a compreensão da população, está surtindo um ótimo efeito. O Site do Lais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aponta que o índice de transmissão do vírus em Governador é 0.94, ou seja, está na zona segura, diferente de Mossoró e Serra do Mel, que estão em zona de risco, respectivamente com 1.10 e 2.43.

O município de Governador Dix Sept Rosado, apesar de está na "zona segura", precisa ficar atento, pois muitos dos serviços bancários, de saúde, educação e comerciais, depende da cidade de Mossoró, que está distante 36 km. Com aproximadamente 14 mil habitantes, sendo que metade na zona urbana e a outra metade na zona rural.