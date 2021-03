Butantan inicia a semana entregando mais 5 milhões de doses da CoronaVac. Somente neste mês, foram entregues, até agora, 19,3 milhões de doses, quantitativo maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos. Com o novo carregamento, o total de imunizantes oferecidos pelo Instituto ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país somará 46 milhões.

O Instituto Butantan enviou, nesta segunda-feira (29), mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde. Esta é a maior remessa em um único dia disponibilizada em março.

Somente neste mês, foram entregues, até agora, 19,3 milhões de doses, quantitativo maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos.

Com o novo carregamento, o total de imunizantes oferecidos por São Paulo ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) chega a 32,8 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país somará 46 milhões.

O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis no país contra a COVID-19 são do Butantan.

A produção da vacina segue em ritmo constante e acelerado. No dia 4, uma remessa de 8,2 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), correspondente a cerca de 14 milhões de doses, desembarcou em São Paulo para produção local.

Outros 11 mil litros de insumos enviados pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento do imunizante mais usado no Brasil contra a COVID-19, chegaram ao país em fevereiro.

O Butantan formou uma força-tarefa para acelerar a produção de doses da vacina para todo o país. Uma das medidas foi dobrar o quadro de funcionários na linha de envase para atender a demanda urgente por imunizantes contra o coronavírus.

Na sexta-feira (26), o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o Instituto Butantan iniciou o desenvolvimento e a produção-piloto da primeira vacina 100% brasileira contra o novo coronavírus.

A ButanVac será uma vacina desenvolvida e produzida integralmente no Butantan, sem necessidade de importação do IFA. A expectativa é que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos com o novo imunizante comecem já em abril, após autorização da Anvisa.

Entregas da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde:

17/1 – 6 milhões

22/1 – 900 mil

29/1 – 1,8 milhão

5/2 – 1,1 milhão

23/2 – 1,2 milhão

24/2 – 900 mil

25/2 – 453 mil

26/2 – 600 mil

28/2 – 600 mil

3/3 – 900 mil

8/3 – 1,7 milhão

10/3 – 1,2 milhão

15/3 – 3,3 milhões

17/3 – 2 milhões

19/3 – 2 milhões

22/3 – 1 milhão

24/3 – 2,2 milhões

29/3 – 5 milhões

Previsão até 30 de abril – 46 milhões (total de janeiro a abril).