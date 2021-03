Novo Centro de Testagem começa a funcionar no Pedro Ciarlini, em Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra reforçou que devem procurar o local para realização do teste aquelas pessoas que apresentarem sintoma, bem como quem teve contato com paciente que testou positivo para Covid-19. Pede que a população busque realizar o exame logo na fase inicial da doença, evitando que haja agravamento do quadro clínico. “Um pedido meu: não fique com sintomas em casa, porque essa situação de ficar em casa é um dos motivos que muitas das vezes, sem o tratamento inicial, sem o acompanhamento inicial, as pessoas acabam tendo uma piora clínica, dentro de suas casas, depois acabam tendo a necessidade de buscar um leito de UTI ou, se não, já é muito tarde”, disse Allyson

Um novo Centro de Testagem para Covid-19 começou a funcionar nesta segunda-feira (29), na cidade de Mossoró. O equipamento foi aberto no Ginásio Pedro Ciarlini, no bairro Bom Jardim.

O prefeito Allyson Bezerra esteve, durante a manhã, acompanhando os primeiros atendimentos no local. O gestor informou que as equipes de profissionais de saúde estão sendo reforçadas, com enfermeiros e médicos para agilizar os exames e evitar aglomerações.

A triagem já começa na entrada do ginásio. O novo local possibilita mais comodidade à população, que poderá aguardar o atendimento sentada e em local com abrigo contra o sol, ao contrário do que vinha acontecendo na UPA do Santo Antônio.

Devem procurar o local para realização do teste aquelas pessoas que apresentarem sintomas, bem como quem teve contato recente com paciente que testou positivo para Covid-19.

O prefeito pede que a população busque realizar o exame logo na fase inicial da doença, evitando que haja agravamento do quadro clínico.

“Um pedido meu: não fique com sintomas em casa, porque essa situação de ficar em casa é um dos motivos que muitas das vezes, sem o tratamento inicial, sem o acompanhamento inicial, as pessoas acabam tendo uma piora clínica, dentro de suas casas, depois acabam tendo a necessidade de buscar um leito de UTI ou, se não, já é muito tarde”, disse Allyson Bezerra

O Centro de Testagem estará aberto para atender à população todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Ainda de acordo com o prefeito Allyson Bezerra, aqueles pacientes que testaram positivo para a doença, logo que identificados e confirmados, serão levados à rede de atendimento e monitoramento da saúde pública e, a depender da gravidade, também serão encaminhados para hospitais com leitos/Covid.

A secretaria de saúde reforça que Centro de Testagem da UPA do Belo Horizonte segue com funcionamento normal.





DEMANDA

No primeiro dia de funcionamento o ginásio atendeu 200 pessoas no turno da manhã e está pronto para atender no turno vespertino com mais 80 fichas.

“Normalmente nos dias de segunda-feira, a demanda por testagem é maior. Estamos hoje com esse local aberto e com as equipes dedicadas a atender bem a população. Quem recebe resultado positivo para Covid-19 passa a ser acompanhado para receber toda a assistência necessária”, disse a secretária municipal de saúde Morgana Dantas.