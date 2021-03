5.770 doses de vacinas contra a Covid-19 são aplicadas no final de semana, em Mossoró

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró, no final de semana, apresentou saldo positivo de 5.770 doses aplicadas, nas dez unidades básicas de saúde, que funcionaram pela primeira vez no sábado (27) e no domingo (28). O prefeito Allyson Bezerra ressaltou o resultado.

“A vacinação no fim de semana foi um grande sucesso. Atendemos aos públicos previstos e, assim que recebemos 4.640 doses no sábado, já distribuímos para que a campanha pudesse ser reforçada e ampliada para outras faixas de idade”, informa.

Segundo ele, Mossoró é a cidade do estado com mais pontos de vacinação. “São 46 pontos ao todo, durante a semana e no final de semana são 10. Havendo doses disponíveis, vamos abrir mais UBS’s para prosseguir com a imunização”, assegura o prefeito.

AGILIDADE

Para a Campanha Mossoró Vacina, a operação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde recebeu o reforço de vários profissionais de saúde, incluindo cerca de 100 voluntários de universidades públicas e privadas, parceiras da iniciativa.

Cerca de 20 voluntários do Tiro de Guerra, além do efetivo da Guarda Civil Municipal, atuaram nas UBS’s, garantindo segurança às equipes de vacinação e ao público, composto por idosos de 67 anos acima e por profissionais de saúde.

“Mossoró vacina e vacinará muito mais assim que tivermos mais doses disponíveis, porque não queremos perder tempo nessa luta contra a pandemia. Agradeço a todos os profissionais efetivos e voluntários que trabalharam conosco no fim de semana”, frisa a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

EQUIPES COMPLETAS E TREINADAS

O sucesso da vacinação no sábado e domingo deu sequência a uma campanha, já exitosa por imunizar os públicos alvos sem aglomerações e transtornos durante os dias úteis da semana.

“No sábado, vimos que quase não havia idosos de 70 anos para vacinar porque eles estavam sendo vacinados com a comodidade e a segurança de um horário agendado na UBS do seu bairro. Isso mostra que a vacinação está atendendo bem ao público”, avalia Morgana Dantas.

Equipes do Mossoró Vacina no final de semana:

10 ASG’S (1por UBS);

40 vacinadores (4 por UBS);

10 enfermeiros (1 por UBS);

20 digitadores (2 por UBS);

40 técnicos de enfermagem (4 por UBS);

20 homens do Tiro de Guerra (2 por UBS);

100 voluntários distribuídos de acordo com o tamanho da cobertura de cada Ubs;

14 tendas.