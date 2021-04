Pandemia: correspondentes bancários ajudam a desafogar agências da Caixa

Visando uma maior segurança para seus clientes durante este período de pandemia, as agências bancárias estão terceirizando os serviços com seus correspondentes bancários, minimizando assim, a transmissão do coronavírus, que causa a Covid-19.

Para cumprir a missão a que se propõe, os correspondentes bancários estão preparados com estrutura para receber o cliente com toda a segurança e comodidade, sem aglomerações e com o devido distanciamento, disponibilizando álcool em gel e máscaras caso seja necessário.

Renato Figueiredo, Diretor da Renato Imóveis, afirma que também é possível fazer um primeiro contato online, através de canais de comunicação da empresa com o cliente.

“Neste momento, estamos priorizando também o contato online, visando preservar o cliente. Contudo, haverá determinados momentos em que o cliente precisará vir até nós, onde também estamos devidamente preparados para recebê-los”, afirma Renato.

Quadro revoltante

Todos os dias, por exemplo, se forma enormes filas em frente a Caixa Econômica Federal da Rua Coronel Gurgel, no Centro de Mossoró, assim como na Agência Terra do Sal, perto do Mercado Central. Com a medida, muitos dos pleitos dos usuários dos serviços bancários serão atendidos pelos correspondentes bancários, desafogando as agências da Caixa, por exemplo.