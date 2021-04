Com chegada das chuvas, defesa civil aumenta monitoramento em Mossoró

A Defesa Civil vem diariamente monitorando os pontos críticos que podem causar alagamentos na cidade. Mais de 80 pontos estão sendo acompanhados pela equipe, seja na zona urbana ou rural. Um mapeamento foi feito com os principais pontos, onde a água não conseguia escoar com facilidade.

“Nossa rotina de trabalho é monitorar diariamente os alertas emitidos pelo Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, bem como, do CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Com essas informações, montamos nossa equipe que fica de prontidão para eventuais necessidades”, explicou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

Após visita da equipe da Defesa Civil, a equipe realiza um relatório e se a urgência precisar de intervenção é acionada a equipe da infraestrutura. Dentro do projeto “Mossoró Limpa”, a secretaria já realizou diversas ações, como desobstrução de bocas de lobo, limpeza de galerias e córregos, além do trabalho de drenagem.

Um dos locais que já é possível ver a eficiência do trabalho é a região da Cobal. Antes, o local alagava e gerava transtornos para a população. Hoje é possível notar que o trabalho realizado pela Prefeitura de Mossoró já ameniza os impactos na região.

O coordenador da Defesa Civil, relata que a Lagoa do Bispo, no bairro Nova Betânia, é um dos pontos críticos onde a prefeitura já começou a realizar obras no local. O objetivo é solucionar problemas de alagamentos.

“A nossa maior preocupação era com a área da Lagoa do Bispo e as ruas adjacentes. É um local que há décadas apresenta problemas graves de alagamento, mas que no início do ano nós monitoramos e repassamos para a Secretaria de Infraestrutura fazer o estudo técnico para resolver aquele problema”, relatou.

Além dos alagamentos, a Defesa Civil realiza o monitoramento das chuvas em Mossoró e cidades vizinhas. O objetivo é fazer o acompanhamento do nível do rio, que com aumento descontrolado pode causar transtornos para os moradores das regiões ribeirinhas. A equipe segue diariamente realizando a observação do nível do rio.

“Como o Rio Mossoró ainda não recebeu um volume de água o suficiente para acionarmos os moradores da região ribeirinha, ainda não emitimos qualquer alerta sobre os risco que esses moradores correm, caso haja a cheia do Rio Mossoró. Estávamos acompanhando duas vezes por semana o volume de água do rio, mas com a volta da regularidade das chuvas, esse monitoramento passa a ser diário”, esclarece Alcivan Gama.

Num trabalho preventivo, a equipe também realiza o acompanhamento de árvores e edifícios públicos que podem ser danificados com as fortes chuvas.

“O fato é que a Defesa Civil vem cumprindo o papel de monitorar, prevenir e mitigar essas situações. No geral, nosso trabalho é muito elogiado pela população. Nós somos um Sistema de Coordenação, ou seja, cabe a nós a detecção de áreas de risco, mas a logística da resolução dos problemas são de responsabilidades dos entes federados, de acordo com o tipo de risco que nos deparamos”, disse.

A população precisa contribuir com o coletivo, destinando o lixo em local correto. Você pode contribuir com a Defesa Civil, indicando pontos críticos em seu bairro, através do aplicado “Mossoró Conectada”. Caso precise, pode acionar os canais de comunicação da Defesa Civil pelo telefone 199.