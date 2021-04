A chamada Lagoa do Bispo, localizada na Rua Duodécimo Rosado, está passando por um intenso trabalho de ampliação da capacidade do poço de sucção. Segundo Brenno, com esse trabalho será possível segurar mais água na lagoa e evitar os alagamentos que causam transtorno até a região da Cobal.

Todos os anos, a população sofre com alagamentos de ruas e até a inundação de casas em alguns bairros de Mossoró. Pontos da Avenida João Escóssia, da Rua Amaro Duarte, região da Cobal, Aeroporto, dentre outros, se tornam verdadeiros rios ao menor sinal de chuva na cidade.

Neste ano de 2021, desde o início do período chuvoso e mesmo após as chuvas do final de semana, que apresentaram um maior volume, não houve registro de alagamentos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Brenno Queiroga, isso se deve ao trabalho preventivo que vem sendo realizado pela secretaria desde o início do ano.

“Foi feito o dever de casa. Nós limpamos as bocas de lobo, desobstruídos os canais, alguma boca de lobo que tava quebrada, que tava com a tela com defeito ou captando pouco, nós substituímos, então nós estamos fazendo o que tem que ser feito: manutenção, modernização e adequação dos sistemas”, explica.

O secretário explica que enquanto as equipes fazem a limpeza, também está sendo realizado um mapeamento de todos os pontos críticos, para criação de um plano de manutenção. A ideia, é que seja realizado um trabalho contínuo para que o problema dos alagamentos seja resolvido em definitivo.

“O que é um plano de manutenção? É ter uma rotina fixa de limpeza de todos esses pontos, é ter um plano de ação nos pontos críticos. Os pontos de mimo, onde não tem pra onde a água correr, não tem como ter só uma boca de lobo, tem que ter três. Então nós vamos ampliar em todos os pontos de mimo, pelo menos, três bocas de lobo, pra não ficar alagado quando der aquela primeira chuva, que traz a sujeira. Enfim, nós estamos fazendo engenharia da forma correta”, diz.

LAGOA DO BISPO

A chamada Lagoa do Bispo, localizada na Rua Duodécimo Rosado, está passando por um intenso trabalho de ampliação da capacidade do poço de sucção. Segundo Brenno, com esse trabalho será possível segurar mais água na lagoa.

Durante as chuvas, quando a lagoa enchia, alagava pontos da Av. Diocesana, João Marcelino e ainda escorria para a região da Cobal, causando grandes transtornos para comerciantes, motoristas e motociclistas que precisavam se locomover pela região.

Quanto a Cobal, o secretário lembra que também na região vem sendo realizado um intenso trabalho.

“É um trabalho silencioso, porque a gente não quer causar transtorno à população, mas o povo já tá vendo que durante as chuvas não tá mais alagando, mas a gente tá trabalhando sempre, porque é um trabalho continuado”, explica Brenno.

“Estamos substituindo todas as captações por captações de aço, que são mais fáceis de manter, de limpar, limpamos todo os canais que ficam até perto do rio, por isso não alagou, e estamos limpando, também, todos os pontos críticos lá de baixo”, conclui.