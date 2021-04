PMM paga salário de março e 13º dos aniversariantes nesta quarta-feira, 31

Salário na conta dos servidores públicos municipais é uma das prioridades da gestão Allyson Bezerra. No terceiro mês à frente da administração o prefeito garante mais uma vez o pagamento dos vencimentos dos trabalhadores dentro do próprio mês. Nesta quarta-feira (31) os salários deverão estar à disposição nas contas bancárias dos servidores.

“Com certeza o dinheiro estará na conta dos servidores nesta quarta-feira. E queremos destacar que não só o salário do mês de março, com todas as vantagens, mas também estaremos dando início ao pagamento dos vencimentos atrasados deixados pela gestão anterior”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

Para o pagamento da folha do mês de março a Prefeitura de Mossoró está investindo R$ 19.689.196,80. Com esse investimento o poder público municipal garante o salário em dia de mais de 5.600 servidores e aquece a economia local. Além do salário do mês de março, a prefeitura também honra o pagamento do 13º salário dos aniversariantes do mês.

“É uma grande satisfação para a gestão chegar ao final do mês garantindo o pagamento dos servidores em dia. Além da folha principal, estamos também assegurando o pagamento do 13º salário dos aniversariantes. O montante investido no pagamento da folha também representa injeção de capital na economia local que aquece o comércio e mantém o setor vivo nesse momento tão difícil que estamos enfrentando em virtude da pandemia”, destacou o secretário municipal de Administração, João Heider.

A folha do mês de março também garante o pagamento de outras gratificações e vantagens como insalubridade covid-19.