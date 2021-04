De acordo com o vereador, o serviço preventivo evitou alagamentos. Genilson, que mora próximo à Cobal há cerca de 30 anos, lembrou as dificuldades dos moradores da região em época de chuva. “Este ano, após o desentupimento das bocas de lobo antes do início das chuvas, não vimos mais os alagamentos que anualmente aconteciam. Agradeço à Prefeitura pela realização desses serviços importantes em diversas ruas de Mossoró”, afirmou.