Veja nomes dos classificados na primeira fase do Processo Seletivo da PMM

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ) para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior divulgou o resultado final da primeira fase do certame.

A lista com os classificados e desclassificados está publicada na edição do Jornal Oficial do Município (JOM) desta terça-feira, 30.

Confira AQUI classificados e desclassificados.

Ao todo, 1.645 candidatos se inscreveram no certame. De acordo com a organização do certame, foram deferidas 585 inscrições e 1.060 indeferidas.



O PSS ofertará 45 vagas e tem oportunidades para Assistente Social, Psicólogo, Técnico de nível superior e Técnico de nível médio. São 5 vagas para Assistente Social, 5 para o Psicólogo, 5 para Técnico de nível superior, 15 para Técnico de nível médio I, 3 para Técnico de nível médio II e 12 para Técnico de nível médio III.

As remunerações variam de R$ 1.388,98 a R$ 1.914,17 e as contratações serão imediatas. A jornada de trabalho para os cargos de nível superior será de 20 (vinte) horas semanais e para os cargos de nível médio 40 (quarenta) horas semanais.





CONVOCAÇÃO

A publicação também traz o agendamento da 2ª etapa do Processo Seletivo. A apresentação oral começa na segunda-feira, 5, pelos candidatos aos cargos de assistente social e psicólogo.

No dia seguinte será a vez dos candidatos para Técnico de Nível Superior (TNS) e Técnico de Nível Médio I (TNM I). No dia 07 prossegue a apresentação oral do TNM I. Já no dia 08 é a vez dos TNM II e TNM III e no dia 09 somente do TNM III.