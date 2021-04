Mossoroense e natalense obtêm nota máxima em matemática no Enem 2020. O professor Hugo Gomes, de Mossoró, e o engenheiro eletricista Breno Dantas, de Natal, Os gabaritaram a prova, que tem 45 questões, e obtiveram 975 pontos, nota máxima registrada na edição, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado do exame foi divulgado às 18h da segunda-feira (29).

O Rio Grande do Norte registrou duas notas máximas na prova de Matemática e suas Tecnologias, na edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio. O resultado foi obtido pelo professor Hugo Gomes, de Mossoró, e pelo engenheiro Breno Dantas Mendonça, de Natal.

Os dois gabaritaram a prova, que tem 45 questões, e obtiveram 975 pontos, nota máxima registrada na edição, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado do exame foi divulgado às 18h da segunda-feira (29).

Hugo, que é professor de matemática e dono de um cursinho na cidade de Mossoró, conta que todos os anos participa do exame para viver a mesma experiência dos seus alunos. Segundo ele, é uma forma de vivenciar na prática o que ele ensina no cursinho.

Ele diz que já há alguns anos vem tentando gabaritar a prova, mas sempre acabava errando uma questão ou outra.

"Às vezes por falta de atenção, às vezes um errinho besta, porque a prova de matemática do Enem não é uma prova de matemática pura, mas de matemática aplicada, então não é só conhecimento matemático que vai fazer você acertar tudo”, explica.

Hugo não tem interesse em entrar em outra faculdade, mas conta que ficou muito feliz com o resultado obtido esse ano. “Muita alegria. Eu tava junto com minha equipe, reunidos das 18h até 00h15, quando conseguimos abrir o site, que estava congestionado. Muita emoção”.

Diz que vai continuar a fazer a prova nos próximo anos e que o objetivo agora é levar seus alunos à mesma conquista.

Já Breno Dantas Mendonça, da cidade de Natal, se inscreveu no Enem 2020 sonhando com o curso de Medicina. O rapaz tem 23 anos e concluiu o curso de Engenharia Elétrica na UFRN, no ano de 2019.

Ele conta que esta foi a segunda vez que ele participou do exame, a primeira foi em 2014, quando entrou no curso de engenharia.

Natural de Belém, no Pará, Breno se mudou com a família para a capital potiguar com apenas 3 anos.

Ele conta que saiu do exame com o caderno de provas e ficou tentando ver os gabaritos extraoficiais. No entanto, apenas quando quando saiu o oficial mesmo é que conseguiu ver que havia acertados todas as 45 questões.

Ele conta que ficou feliz por estar entre os que conquistaram a maior nota na prova, mas que a maior alegria se dá devido ao fato de se sentir mais próximo da aprovação no curso desejado.

“Eu já tinha comemorado antes, por chamada, com meu professor por eu ter gabaritado matemática. Fiquei feliz pela nota, mas o mais importante é que me deixa tranquilo quanto a competição de posição que vai ser no Sisu. É uma preocupação a menos”, explica.

Breno segue aguardando agora a abertura do processo de inscrição no SiSu para tentar a vaga no curso de medicina.