O prefeito Allyson Bezerra e o secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, visitaram nesta quarta-feira, 31, as obras de restauração do Mercado Central, em Mossoró. Conversaram com os comerciantes e taxistas no local, sendo elogiado pelo serviços, que era esperado há décadas. "Estamos trocando as telhas convencionais por translúcidas, possibilitando maior claridade, economizando energia, trazendo conforto”, explicou Brenno Queiroga

A Prefeitura de Mossoró avança com as obras no Mercado Público Central. O equipamento passa por manutenção que visa proporcionar para comerciantes e consumidores um ambiente seguro e confortável. Nesta quarta-feira, 31, o prefeito Allyson Bezerra e equipes da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizaram vistoria nas obras do mercado público.

A manutenção no Mercado Central abrange melhorias na estrutura física do prédio, como reforma em banheiros, conserto do telhado e iluminação. “Estamos aqui acompanhando a manutenção no Mercado Central de Mossoró. Trata-se de uma demanda histórica dos comerciantes, dos lojistas, que é a questão dos banheiros que estavam com problemas nas pias, nos vasos sanitários, inclusive, com esgoto dentro. Estamos melhorando a cobertura do Mercado, isto porque as chuvas trouxeram problemas de infiltrações, molhando as mercadorias dos comerciantes”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

Além disso, o trabalho de manutenção contempla conserto dos portões, pintura externa e melhorias na iluminação. Foram trocadas e instaladas 30 novas lâmpadas, deixando os espaços mais iluminados. “Estamos aproveitando para fazer a eficiência energética do Mercado Central. Estamos trocando as telhas convencionais por translúcidas, possibilitando maior claridade, economizando energia, trazendo conforto”, explicou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

(Foto: Allan Phablo/PMM)



“Essa reforma refletirá em melhorias para os comerciantes do Mercado Central e também para os consumidores que vão ter mais conforto para comprar e dar lucro para os que aqui comercializam”, comentou Evilásio Filho, diretor do Mercado Central.



O prefeito de Mossoró aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso da gestão municipal com todos aqueles que fazem parte da história do mercado. “Os problemas têm que ser enfrentados e resolvidos. Então, estamos dando voz e visibilidade aos nossos comerciantes, pais e mães, famílias, comércios que passam de geração para geração. Vamos deixar o local mais seguro e agradável”, concluiu Allyson Bezerra.