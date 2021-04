“Mossoró mais Saudável”: PL visa estimular a prática de exercícios físicos

O vereador Lawrence Amorim fez um pronunciamento, na sessão desta quarta, 31, falando sobre o Projeto de Lei 82/2021 que visa instituir o programa “Mossoró mais Saudável”.

O objetivo do projeto é abranger e estimular um estilo de vida mais saudável, bem como a convivência social entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Além disso, a ocupação do espaço público terá como consequência o aumento da segurança pública nos locais onde acontecer.

O projeto deverá ter os mesmos moldes do Viva Rio Branco, e a intenção é alcançar diversas regiões do Município, sempre observando e ouvindo a população que deseje a adoção do programa em suas localidades.

Inicialmente, o Projeto sugere que a prefeitura comece pela Avenida Lauro Monte, que é uma avenida duplicada, onde existe uma ciclovia e as pessoas já praticam caminhada.

Lawrence esclarece que o projeto é uma demanda que atende as necessidades de bem-estar, lazer e manutenção da saúde da população.

Se aprovado, o programa “Mossoró Mais Saudável” acontecerá aos domingos, das 16h às 19h. Durante esse período, o trânsito de veículos no local deve ficar interditado, de forma total ou parcial, exceto por moradores da área fechada.

“Entendo que nós, como legisladores de um município do porte de Mossoró, precisamos focar nossa atuação sempre pensando no bem-estar da população, adotando políticas públicas que visem a manutenção da saúde e o apoio à prática de exercícios físicos.”, ressalta.

Vale destacar que a aprovação do projeto não causará qualquer ônus financeiro ao município, tendo em vista que já existe o efetivo necessário para a atuação no programa, bem como equipamentos de sinalização necessários.

Sobre a Prática de Exercícios Físicos

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o aumento em 25% da prática de exercícios físicos seria capaz de evitar mais de 1,3 milhão de mortes precoces no mundo.

Ainda segundo a OMS, o sedentarismo é o quarto fator de risco mais importante para a mortalidade precoce por todas as causas. Calcula-se que a falta de exercícios regulares é responsável por 6% das doenças cardíacas coronárias; 7% do diabetes tipo 2; 10% do câncer de mama e 10% do câncer de cólon.

Diante deste cenário, torna-se fortemente necessária a criação de políticas e programas destinados a promover a saúde com exercícios físicos da população.