Liga sede estrutura para abertura de 10 leitos de UTI Covid em Mossoró. Por meio de um comunicado, a Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer (LMECC) informou que apenas parte da estrutura foi cedida para atender a pacientes acometidos pela Covid-19 no município e região. Disse, ainda, que os pacientes oncológicos já estão em uma nova estrutura de UTI no segundo piso de nossa Unidade II, devidamente distanciados da estrutura que abrigará pacientes com o coronavírus. “A entrada para o Hospital também acontecerá por acessos distintos, protegendo e garantindo o tratamento dos nossos pacientes oncológicos”, diz a nota.

A Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer (LMECC) informou, nesta quinta-feira (1º) que cedeu parte de sua estrutura de UTI para que o Governo do Rio Grande do Norte realizasse a abertura de mais 10 leitos de críticos covid-19 no município.

De acordo com a nota, 5 leitos já estão em funcionamento na Unidade II, Casa de Saúde Santa Luzia. Outros 5 leitos devem ser abertos nos próximos 15 dias.

Sobre a preocupação com os pacientes em tratamento oncológico, a Liga informou que estes já estão sendo atendidos em uma nova estrutura de UTI, no segundo piso da unidade, devidamente distanciados da estrutura que abrigará pacientes com o coronavírus.

“A entrada para o Hospital também acontecerá por acessos distintos, protegendo e garantindo o tratamento dos nossos pacientes oncológicos”, diz a nota.

Veja o comunicado completo abaixo:

Comunicado

Informamos à sociedade Potiguar que passamos a unir forças junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Mossoró no combate a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) e Secretaria Municipal de Mossoró, estamos cedendo parte de nossa estrutura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para abertura de 10 novos leitos para pacientes com covid-19.

Inicialmente foram abertos 05 leitos. A previsão é que nos próximos 15 dias os outros 05 sejam abertos. Os pacientes serão encaminhados via Sistema de Regulação (REGULA-RN).

Ressaltamos que os pacientes oncológicos já estão em uma nova estrutura de UTI no segundo piso de nossa Unidade II, devidamente distanciados da estrutura que abrigará pacientes com o coronavírus. A entrada para o Hospital também acontecerá por acessos distintos, protegendo e garantindo o tratamento dos nossos pacientes oncológicos.

Mossoró-RN, 01 de Abril de 2021.

A Direção,

Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).