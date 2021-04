Veja as UBSs abertas para vacinação no sábado (3) e domingo (4), em Mossoró

Mossoró aplicou, nesta quinta-feira (1º), todas as vacinas contra a Covid-19 restantes para 1ª dose nas Unidades de Básicas de Saúde (UBSs). O município, com isso, esgotou todo o estoque de doses, com exceção de lote reservado para a segunda dose em idosos, ação que acontecerá a partir de segunda-feira (5).

Com isso, a secretaria de saúde explica que não há vacinas disponíveis para continuar a vacinação no feriado desta Sexta-feira Santa (2). No entanto lembra que novas doses chegam ao estado amanhã .



A SESAP ainda não comunicou a quantidade de doses que será destinada a Mossoró. Por meio da sua assessoria, afirmou que o novo lote composto por 149.050 doses para o Rio Grande do Norte só deve desembarcar em Natal na noite da sexta-feira (02).





VACINAÇÃO NO FINAL DE SEMANA

No final de semana, dias 03 e 04 de abril, a Prefeitura de Mossoró vai mais uma vez realizar a imunização contra a Covid-19 do público-alvo da campanha Mossoró Vacina, em 10 unidades básicas de saúde que estarão abertas para atender idosos de 64 anos ou mais.

“Essas unidades estarão organizadas para distribuírem suas fichas de acordo com a necessidade e de acordo com essa nova faixa etária de que vai chegar. A faixa etária que deve ser vacinada em Mossoró neste final de semana deverá ser de 64 anos, de acordo com o número de doses que for enviado para o município”, disse a secretária de saúde, Morgana Dantas.

Não está descartada a possibilidade de outras faixas etárias serem incluídas no fim de semana, mas isso depende diretamente da disponibilidade de doses.

“Estamos aguardando a chegada de mais doses da Sesap para que no sábado de manhã já possamos distribuir as vacinas nas 10 unidades básicas de saúde abertas no final de semana”, disse Morgana Dantas.



A Secretária de Saúde Morgana Dantas aguarda a chegada de doses ressaltando que as UBS’s estão prontas para vacinação no fim de semana.

Como depende da quantidade de vacinas enviada pela SESAP/Ministério da Saúde, a Prefeitura de Mossoró tem preparado todas as suas equipes que estarão trabalhando no fim de semana, enfatiza o coordenador de imunizações Etevaldo Lima.



“Se tiver disponibilidade de vacinas vamos imunizar o máximo de pessoas possível. Assim como foi feito no último final de semana”, disse Etevaldo, lembrando as 5.770 doses aplicadas em apenas dois dias (27 e 28/03).

A ideia é imprimir agilidade, atendendo os públicos-alvos da campanha de vacinação com equipes que atenderão das 08h00 às 16h00, sem intervalo.

UBS’s para vacinação no fim de semana

UBS Vereador Durval Costa no Conjunto Walfredo Gurgel

UBS Francisco Pereira de Azevedo no Liberdade 1

UBS Dr. Agnaldo Pereira no Conjunto Vingt Rosado

UBS Raimundo Renê Dantas no Boa Vista

Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui – Centro

UBS Dr. Joaquim Saldanha na Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salem Duarte no Abolição 4

UBS Dr. José Fernandes de Melo na Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia Ciarlini no Abolição 2

UBS Dr. Sueldo Câmara no Aeroporto 2 (Quixabeirinha)