RN recebe lote com mais 149.050 doses de imunizantes da CoronaVac e AstraZeneca. O avião trazendo o carregamento chegou na narte desta quinta-feira (1º), no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Logo após o desembarque, as doses seguiram direto para a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), de onde parte, na manhã desta sexta-feira (2), para todas as regiões. A distribuição segue sendo realizada em operação conjunta da Sesap com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), por meio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

O Governo do Rio Grande do Norte vai distribuir nesta sexta-feira (2) o maior carregamento de vacinas contra a Covid-19 desde o início do plano de imunização, em janeiro.

São 149.050 doses de imunizantes da CoronaVac e da AstraZeneca que serão entregues aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e atenderão idosos, profissionais da saúde e membros das forças de segurança.

A inclusão das forças de segurança como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI) foi um pedido encaminhado pela governadora Fátima Bezerra, em nome do Governo do Estado, ao Ministério da Saúde, que atendeu o pleito esta semana.

O avião trazendo o carregamento chegou na narte desta quinta-feira (1º), no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.

Logo após o desembarque, as doses seguiram direto para a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), de onde parte, na manhã desta sexta-feira (2), para todas as regiões.

A distribuição segue sendo realizada em operação conjunta da Sesap com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), por meio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

O carregamento também contou com mais de 13 mil unidades de anestésicos, que serão utilizados em UTIs Covid para intubação de pacientes.

A carga com 12.250 doses da AstraZeneca e 136.800 doses da CoronaVac, de acordo com o informe técnico do Ministério da Saúde, é destinada à continuidade da vacinação dos idosos, ampliando a cobertura para os potiguares entre 65 e 69 anos, e iniciar a imunização dos membros das forças de segurança, além de garantir a segunda dose para trabalhadores da saúde e idosos acima dos 70 anos.

A orientação ministerial é de que sejam priorizados, entre as forças de segurança, os trabalhadores da segurança que estejam envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, em resgates e atendimento pré-hospitalar, nas ações de vacinação contra a Covid-19 e no monitoramento das medidas de distanciamento social.