Mossoró: Governo não envia vacinas para profissionais de segurança

O Governo do Estado chegou a anunciar envio para Mossoró de vacinas destinadas à segurança pública, no lote de 149.050 doses da CoronaVac e da AstraZeneca, recebido ontem (1º) pelo Rio Grande do Norte do Ministério da Saúde. A expectativa, porém, não se confirmou. A remessa de doses de vacinas para os agentes de segurança ficou para o dia 7 deste mês, na próxima semana