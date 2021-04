Mossoró recebe mais 13.400 doses que começam a serem aplicadas neste sábado, 3

A expectativa é de que no domingo, 4, os mais de 300 vacinadores já estejam imunizando, com primeira dose, os mossoroenses de 63 anos; Do total geral de 13.400 doses, 440 serão para primeira dose e o restante para a segunda dose de quem já tomou a primeira. O prefeito Allyson Bezerra, que foi pessoalmente buscar as novas doses da II Regional de Saúde, pediu que a população redobre os cuidados para não contrair o virus, lembrando que os hospitais continuam lotados; Confira entrevista na ÍNTEGRA

O prefeito Allyson Bezerra e a secretária de Saúde Morgana Dantas, disseram que os testes continuam sendo feitos 200 testes covid19/dia no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini.

Na tarde desta sexta-feira santa, dia 2 de abril, o prefeito, a secretária e o coordenador de vacinas Atevaldo Lima, receberam 13.400 enviadas para Mossoró.

Deste total, 440 será destinadas para cidadãos que vão tomar a primeira dose e o restante serão destinados para quem tomou a primeira dose.

A testagem está acontecendo de 07 às 11 horas e à tarde, de 13 às 17 horas. São 120 fichas no horário da manhã e 80 no horário da tarde, de segundo a segunda a segunda.

A Secretaria Morgana Dantas destacou que quando é diagnosticado positivo, o paciente no próprio Ginásio Pedro Ciarlini já recebe orientações médicas.

A depender a situação, o médico pode encaminhar o paciente para a UPA do BH e ou para casa. No caso de ser encaminhado para a UPA, lá também tem médico para atender.

Allyson Bezerra destaca que havendo agravamento dos sintomas, os médicos da UPA do BH aciona o sistema Regula RN, para encaminhar o paciente a um leito de UTI ou enfermaria.

No caso dos sintomas serem leves ou até mesmo não existir, Morgana Dantas recomenta que o cidadão se isole em casa por 15 dias. Use máscara e lave as mãos.

Mossoró está com 50 leitos de UTI ativos no Hospital São Luiz, 13 no Hospital Tarcísio Maia, 10 no Hospital Rafael Fernandes. Estes 73 leitos estão ocupados.





O prefeito Allyson Bezerra destacou que está trabalhando junto com o governo do Estado para abrir mais 10 leitos no Hospital Santa Luzia. 5 já foram abertos e outros virão depois.

Reforçam que o trabalho contra o coronavirus, que causa a covide19 continua intenso, em Mossoró, para abrir novos leitos e para reduzir a taxa de transmissão.

Morgana Dantas destaca que ontem a fila por UTI covid19 em Mossoró chegou a ficar zerada, mas hoje pela manhã voltou a ficar com 7 e no horário da tarde baixou para 5.

Em outra frente, o prefeito disse que a gestão municipal, em parceria os governos do Estado e Federal, trabalha de forma incansável para vacinar a todos.

Mobiliza mais de 300 pessoas imunizando a população em pelo menos 46 pontos durante a semana, com horários agendados, e 10 nos finais de semana.

Vacinas para MOSSORÓ

Chegaram - 53.963

Primeira dose - 3.1262

Segunda dose - 5.267

Como reserva - 3.670

Perca técnica - 1

Roubadas - 20

Obs: Das 13.400 doses que chegaram, apenas 440 serão destinadas para primeira dose. Todas as outras serão destinadas para aplicar a segunda dose. E este total de quase 13 mil doses, serão somadas com 5.267 que já estavam guardadas para segunda dose.

Contaminação

O prefeito Allyson Bezerra volta a fazer alertas para que a população use máscaras, higienize as mãos sempre que tocar em superfície de uso comum e não aglomere.

Desta vez, segundo Allyson Bezerra, o poder de contaminação do vírus é maior do que antes, sendo necessário em alguns casos usar duas máscaras