"É Importante que seja um bem da humanidade”, diz Lula sobre as vacinas

O ex-presidente, ao lado do ex-ministro Padilha, deixou claro que não é porque ele tomou a vacina que vai relaxar. Ele disse que a vacina é muito importante, mas que tão importante quanto a vacina a responsabilidade de cada homem e cada mulher deste país em cuidar da família. Volta a defender que os presidentes de todos os países tornem a vacina um bem da humanidade, humanizada. “A vacina não pode ser um bem de um laboratório. É Importante que seja um bem da humanidade”, diz Lula.

Após tomar a segunda dose da vacina contra a covid19, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que a população siga as orientações da ciência, continue usando máscara, não aglomerando e higienizando as mãos sempre que tocar em superfície de uso comum. Alerta que não pode relaxar e o povo tem que cuidar de suas famílias.

A declaração do ex-presidente aconteceu em São Paulo após ele tomar a segunda dose da CoronaVac/Butantana contra a covid19. Confira.





Lula afirma que os presidentes dos países deveriam produzir as vacinas em massa e distribuir a todas as nações do mundo. Observa que não se trata de uma questão de um país só, mas de todos e é preciso que todos entrem ação ao mesmo tempo para vencer o vírus, que é mortal e todos os dias passa por mutações, tornando-se mais forte e mais contagioso.

O ex-presidente diz que a vacina é imprescindível para todos os seres humanos, para a existência da humanidade, e ressalta a importância do auxílio emergencial, no Brasil, para que o cidadão possa cumprir o isolamento social, assim como é importante o apoio para o empresário continuar gerando emprego e renda.

Defende que o Estado Brasileiro volte a investir para gerar empregos no País. Pede que o governo Federal dê ouvidos a ciência, respeite os governadores, prefeitos e secretários de saúde. Some na luta contra o vírus. Ressalta que a luta contra a covid19 é de todo o povo brasileiro e não só da oposição ou situação.