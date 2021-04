A prefeitura municipal de Mossoró vai instalar pontos fixos da Guarda Civil Municipal nos equipamentos públicos do município. Serão contemplados o Mercado Público Central, o Mercado do Alto da Conceição, o Mercado da Cobal e o Mercado do Vuco Vuco.

A declaração foi feita pelo Pefeito Allyson Bezerra durante visita a reforma da Praça do Portal do Saber, no bairro Abolição I, na manhã desta segunda-feira (05).

O Mercado do Vuco-Vuco já conta desde o último dia 29 com um ponto fixo da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança dos usuários e comerciantes.

A medida tomada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade e Trânsito (SESEM) tem como objetivo coibir ações ilícitas como roubos e furtos no equipamento. Durante todo o funcionamento das unidades, os guardas irão realizar ações de segurança preventiva, garantindo a proteção daqueles que usam os locais.

De acordo com o Prefeito Allyson Bezerra a colocação dos pontos fixos da Guarda Municipal já estava no planejamento das ações de segurança para o município. “ São locais bastante conhecidos e com a colocação da Guarda, estamos garantindo a segurança de todos que utilizam os equipamentos seja o comerciante ou usuários que vem resolver suas demandas” relatou o prefeito.

De acordo com o secretário de segurança do município, Cledinilson Oliveira, a guarnição vai garantir a segurança do equipamento público durante todo o seu funcionamento. “Para a realidade do Vuco-Vuco, decidimos criar o ponto fixo da GCM. A equipe fará a segurança do mercado durante todo seu funcionamento, das 6h da manhã até as 18h. Quem ganha é a população. Vale lembrar que nossas viaturas também darão apoio a qualquer eventualidade que venha acontecer na região”, destacou Cledinilson.