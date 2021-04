Fátima Bezerra recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Natal. A governadora do Rio Grande do Norte foi vacinada por volta das 12h30, na Unidade Básica de Saúde do bairro Candelária. Fátima tem 65 anos e está dentro da faixa etária que está sendo imunizada no município de Natal. Durante a aplicação da vacina, que foi acompanhada pelo secretário de saúde, Cipriano Maia, a governadora agradeceu aos profissionais e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando para combater o vírus no estado.

A governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, recebeu nesta segunda-feira (5) a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Fátima tem 65 anos e está dentro da faixa etária que está sendo imunizada atualmente no município. A vacinação aconteceu por volta das 12h30, na UBS do bairro Candelária, em Natal.

No local, acompanhada pelo secretários de Saúde do Estado, Cipriano Mais, a governadora agradeceu aos profissionais de saúde e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando para combater o vírus no RN.

“Um momento muito aguardado por todos nós. A vacinação significa a defesa da vida. Meus primeiros agradecimentos são a Deus e à Ciência, por não ter sido acometida pelo vírus e por estar agora exercendo o meu direito à vacina, pelas mãos abençoadas do Everton, nosso herói da Saúde que aplicou minha vacina. Quero estender minha gratidão também à diretora Sâmia e a toda equipe da UBS de Candelária. #VIVAOSUS”, disse.

“Ao mesmo tempo, reafirmo aqui o nosso compromisso, o trabalho diuturno que estamos fazendo, para que venham cada vez mais doses de vacina para que a gente possa proteger a saúde da nossa população. Eu não sossegarei um segundo na luta por mais vacinas, para que todo o povo do Rio Grande do Norte tenha o direito de ser vacinado”, completou.