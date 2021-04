Há anos abandonada, Praça do Portal do Saber passa por revitalização

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, está reformando a Praça Jornalista João Gomes Filho, mais conhecida como Praça do Portal do Saber, localizada no bairro Abolição I.

A revitalização da Praça do Portal do Saber, localizada na zona Oeste da cidade, era uma antiga reivindicação dos moradores da comunidade.

“Fazia muito tempo que não fazia uma reforma. Essa obra é muito importante, pois aqui muitas pessoas caminham. A reforma vai trazer uma nova vida pra praça para trazer o povo de volta”, comentou o jardineiro Luiz Gomes Paiva.

No início do ano, a Prefeitura mapeou as principais praças de Mossoró que precisavam de recuperação.

“Assim que assumimos a gestão iniciamos um trabalho de mapeamento das principais praças de Mossoró que precisavam de uma recuperação, de um olhar especial da Prefeitura. Aqui é um local de convivência das famílias, das crianças, dos idosos. A partir dessa obra as famílias vão poder vir pra cá e ter o espaço para o esporte e lazer”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Além das obras de infraestrutura realizadas na Praça do Portal do Saber, o local também deve voltar a funcionar como equipamento destinado à busca pelo conhecimento.

“Será também um importante equipamento de educação e cultura. Nosso objetivo é usar o equipamento para pesquisa e conhecimento no dia a dia”, pontuou o prefeito de Mossoró

“Aqui é um investimento de aproximadamente 380 mil reais. A pretensão é melhorar toda a acessibilidade da praça. Criar um espaço para a terceira idade com academia ao ar livre, uma pista de caminhada e espaço de lazer para as crianças. Vamos deixar a praça acessível e confortável para população”, detalhou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

Pedro Egídio mora no bairro há mais de vinte anos no bairro e crê que a reforma no equipamento irá trazer uma série de melhorias para o cotidiano da comunidade.

“Estava uma praça abandonada. Então, a obra está sendo muito boa para todos nós moradores aqui do bairro. Além de fazer as atividades físicas, eu espero que eu possa usar esse espaço. É muito importante que as crianças voltem a usar a biblioteca, pesquisar na internet”, disse o mecânico.

Além do espaço no bairro Abolição I, a secretaria de Infraestrutura segue com obras em outros pontos da cidade.

“Hoje nós temos 17 praças em reforma, 5 praças em licitação e temos uma ação onde estamos adquirindo materiais, para fazer com mão de obra do município nas outras praças que estiverem precisando de reforma “, acrescentou Brenno Queiroga.

Com as obras nas praças, o poder público busca melhorar a qualidade de vida da população. “Vamos deixar o espaço arborizado, iluminado e seguro, com acessibilidade para as pessoas. O que nós queremos é que Mossoró seja uma cidade onde as pessoas se sintam bem nas praças, nas calçadas, nas ruas. Vencendo a pandemia, para que as pessoas possam usufruir dos espaços com segurança”, concluiu o chefe do Executivo.