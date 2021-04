Educação de Mossoró inicia distribuição de kits da merenda escolar

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou a entrega dos kits de alimentos para escolas municipais nas zonas Urbana e Rural, nesta terça-feira (6). Os kits são compostos por alimentos não perecíveis e os produtos da agricultura familiar.

A partir desta semana as escolas municipais distribuirão os kits às famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino em cronograma definido por cada instituição, evitando aglomerações e seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Alunos das 58 escolas municipais serão beneficiados.

Os estudantes receberão kits com alimentos para substituir a alimentação da merenda escolar que é oferecida pelas escolas quando as aulas são presenciais. Porém, com a suspensão das aulas presenciais devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte e com a realização das atividades escolares na modalidade remota, a Secretaria Municipal de Educação elaborou kits com orientações de nutricionistas para suprir as necessidades nutricionais dos alunos.

O kit contém alimentos industrializados e os produtos da agricultura familiar, dentre os itens, batata-doce, macaxeira e polpa de frutas. A compra de produtos da agricultura familiar cumpre com o mínimo de 30% exigido por lei. Os produtos foram produzidos pelos agricultores e agricultoras da região.

Nesta terça-feira (6), a Escola Municipal Elias Salem foi a primeira instituição a receber os alimentos. A escola fica localizada na Zona Rural de Mossoró, no Assentamento Recanto da Esperança – Sítio Alagoinha.

Ainda na Zona Rural, no Sítio Coqueiro, a Escola Municipal Antônio Mendonça também a remessa inicial de alimentos. Já na Zona Urbana de Mossoró, as Escolas Municipais Ronald Pinheiro Néo Filho e Senador Duarte Filho receberam os itens alimentícios.

Na Escola Municipal Ronald Pinheiro serão 381 famílias beneficiadas com os kits de alimentos. A escola tem alunos matriculados em turmas do 1º ao 9º do Ensino Fundamental. A unidade atende alunos que moram nos bairros Planalto Treze de Maio, Liberdade I, Sumaré, Nova Vida e Dom Jaime Câmara.

Os kits serão entregues às famílias a partir da quinta-feira (8), após a remessa de alimentos perecíveis chegarem na unidade escolar. Cada escola tem autonomia para definir o cronograma de entrega, mas todas deverão seguir os protocolos para garantir o distanciamento social e evitar a propagação da Covid-19.

“Nós montamos uma equipe sem comorbidades, tivemos esse cuidado. Nós temos viseiras, máscaras, álcool em gel e termômetro. Para a entrega montamos um cronograma de datas e horários das turmas para que não haja aglomeração na escola. Vamos comunicar nos grupos das turmas, os professores também comunicarão e eu vou avisar nas redes sociais. Estamos cumprindo com todas as medidas de segurança, fazendo com que os pais fiquem em conforto e com a preocupação de que não haja contato. Nós estamos felizes e lutamos para que eles recebam porque tem vários pais desempregados precisando. Para nós é uma alegria muito grande que estamos ajudando nossa comunidade escolar”, explicou Josenilde Almeida, gestora da Escola Municipal Ronald Pinheiro.

A entrega dos kits de alimentos do Ano Letivo de 2021 iniciou em março deste ano. A distribuição iniciou pelas Unidades de Educação Infantil (UEis) das zonas Rural e Urbana do município. Ao todo, 6.076 alunos das 39 UEIs receberão kits de alimentos nas Unidades de Educação Infantil.

A iniciativa de entrega dos kits de alimentos deve beneficiar todas famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Mossoró. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino tem mais de 20 mil alunos matriculados e todos serão beneficiados com os kits de alimentos.

A Secretaria Municipal de Educação manteve as aulas remotas iniciadas em março como forma de prevenção à Covid-19, considerando a situação da pandemia no estado. Ainda não há previsão de retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Mossoró.