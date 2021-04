Prefeitura inicia vacinação de agentes de segurança pública, em Mossoró

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró alcança, a partir de hoje (8), os agentes de segurança pública e de salvamento.

Inicialmente, serão destinadas ao município para esta imunização 206 doses para aplicação em policiais penais, policiais militares, civis, delegados, policiais rodoviários federais, bombeiros, servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), policiais federais, polícia penal federal, além de agentes públicos da Guarda Municipal.

A vacinação deste grupo teve início às 8h e segue até às 11h. A tarde, a imunização continua das 13h30 às 16h. Nesta sexta (9), o horário será das 8h às 12h, no Hospital da Polícia Militar, localizado no bairro Aeroporto.

“Ainda são doses insuficientes para atender todo o público, mas será o início. Vale ressaltar que as doses já virão para ser aplicadas mediante uma lista nominal encaminhada pelo Estado”, disse Etevaldo Lima, coordenador de imunizações.

Profissionais de outras cidades da região Oeste receberão a dose em Mossoró.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), estão sendo priorizados os profissionais mais expostos às ações de combate à Covid-19. A vacinação deste público ocorrerá de maneira escalonada e proporcional.

Pelos critérios da SESAP/RN serão beneficiados primeiramente os agentes que estão envolvidos no atendimento ou transporte de pacientes, os trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, os servidores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19, além dos trabalhadores envolvidos nas ações de implantação e monitoramento das medidas de distanciamento social, com contato direto com o público, independente da categoria.