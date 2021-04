Prefeitura inicia mutirões de cirurgias de catarata em Mossoró. O Prefeito Allyson Bezerra explica que as pessoas que precisam da cirurgia de catarata devem procurar a secretaria de saúde para atualizar o seu cadastro, seus exames para entrar de fato com as condições para fazer a cirurgia.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira, 9, um mutirão de cirurgias de catarata para 35 pacientes do município que estavam na fila de espera pela cirurgia. O mutirão aconteceu em parceria com o Hospital Geral de Olhos (HGO) .

Segundo o Prefeito Allyson Bezerra, cerca de 2 mil cirurgias oftalmológicas estão reprimidas na fila de espera para serem realizadas.

É uma satisfação enorme anunciar que Mossoró está realizando hoje um mutirão de cirurgias oftalmológicas, cirurgias que estavam reprimidas, pessoas que estavam ficando cegas, perdendo sua visão, por falta de uma cirurgia de catarata, a realidade era essa, mas estamos aqui para dizer a cidade de Mossoró que seguimos realizando as cirurgias e hoje é um importante marco de retomada das cirurgias eletivas no município” destaca Allyson.

A catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, podendo deixar a vista turva ou embaçada, além de diminuir a visão noturna e causar hipersensibilidade à luz. Com a realização das cirurgias, os pacientes poderão agora retomara as atividades do dia a dia além de ganhar mais qualidade de vida.

Para o médico oftalmologista, Dr. Tiano Vasconcelos o mutirão é um esforço da Prefeitura na busca por melhor qualidade de vida para a população.

“Fico muito feliz com a atenção que o novo gestor está dando a esse setor que estava sendo esquecido, pessoas que operaram de um olho e passaram mais de um ano para operar o outro, pessoas que estavam praticamente cegas, passaram um ano na escuridão esperando uma vaga pra cirurgia que tinha todo direito, agradeço ao Prefeito pela atenção que está sendo dada a um setor tão esquecido no passado” relata Dr. Tiano.

Dona leonice Lopes, de 75 anos, fez hoje a cirurgia de catarata e diz estar satisfeita com o procedimento. “Estou me sentindo muito bem, o médico me atendeu muito bem, esperei um ano e seis meses por essa cirurgia e esse mutirão chegou agora e ajudou bastante, essa cirurgia custa 5 mil reais e eu não tinha condições de pagar” explica.

Segundo a secretaria de saúde, a expectativa é realizar 80 cirurgias de catarata sendo, 35 hoje e outras 45 no próximo dia 12 desse mês.

O Prefeito Allyson Bezerra explica que as pessoas que precisam da cirurgia de catarata devem procurar a secretaria de saúde para atualizar o seu cadastro, seus exames para entrar de fato com as condições para fazer a cirurgia.