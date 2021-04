Inscrições no SiSU 2021 terminam às 23h59 desta sexta-feira, 9

Hoje, 9, é o último dia para aproveitar a oportunidade de ingressar na educação superior para se graduar em um dos 5.571 cursos ofertados por 109 instituições públicas de ensino superior, em todo o Brasil, com oferta de vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o 1º semestre de 2021.

Todos os estudantes que obtiveram nota superior a zero na prova de redação do Enem 2020 podem se inscrever no Sisu e disputar uma das 206.609 vagas ofertadas.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, até as 23h59, horário de Brasília-DF, desta sexta-feira, 9. Não há qualquer cobrança de taxa para a inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril.

Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de cursos, turnos e instituições de sua escolha. São três as modalidades de concorrência que o candidato pode escolher: ampla concorrência, cotas, de acordo com as regras estabelecidas na Lei de Cotas, e ações afirmativas, cujo regramento é especificado pela instituição que oferta vagas nessa modalidade de concorrência. Essas informações são definidas no documento de adesão da instituição ao Sisu, que está disponível na página do Sisu.

Além dos cursos presenciais, nesta edição do Sisu, há oferta de vagas para cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). O total de vagas para cursos em EaD é de 350, nesta edição do Sisu.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.