Allyson Bezerra inaugura creche cuja obra estava parada há 12 anos

A Unidade de Educação Infantil foi construída na Rua Dr. José Leão, entre os conjuntos Independência I e II. O prédio moderno tem 12 salas. O modelo do projeto foi elaborado pelo governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo desenvolvido para cada uma das etapas de crescimento infantil.

Com estrutura moderna para levar educação de qualidade, a Prefeitura de Mossoró concluiu as obras de construção e inaugurou a Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância da Estrada da Raiz, na tarde desta sexta-feira (9). O novo prédio atenderá os alunos da UEI Zezinha Gurgel Rodrigues, que funcionava em um imóvel alugado com condições inadequadas. As novas instalações atenderão mais de 250 crianças menores de seis anos.

O secretário Breno Queiroga considera que creche é uma das principais obras de uma cidade. Ressaltou que a Creche Zezinha Gurgel Rodrigues, inaugurada na tarde desta sexta-feira, 9, é uma de muitas que serão concluídas e entregues em Mossoró. A Creche Zezinha Gurgel Rodrigues havia sido iniciada há 12 anos e o atual gestor Allyson Rodrigues conseguiu concluí-la em apenas 3 meses de governo.

A Secretaria Hubeônia Alencar fala sobre a entrega dos kits merenda escolar, que começou semana passada e vai até a próxima semana. Ela disse que na primeira semana foram entregues mais de 6 mil kits merenda escolar e na próxima semana está previsto a entrega de mais de 11.700 kits de alimentação. No município, ao todo, são mais de 20 mil alunos. Sobre o retorno das aulas presenciais, a secretaria ressaltou que primeiro vai ouvir o comitê de saúde.





O prédio conta com bloco de serviço, bloco administrativo e bloco pedagógico. Há mais de dez anos as obras foram iniciadas, passando por quatro gestões anteriores da Prefeitura de Mossoró, sendo paralisada várias vezes. Em 2021, a obra foi retomada com ritmo acelerado e concluída nos últimos três meses, após nova gestão assumir a prefeitura.



“É uma entrega significativa, uma das obras mais importantes que o gestor público do município pode entregar para a população que é de educação, de formação e que é de ensino. Estamos entregando hoje uma estrutura que vocês estão vendo, uma estrutura bem equipada. Equipada com segurança, equipada com uma estrutura para atender de fato as crianças. É uma satisfação enorme”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Allyson Bezerra chegou a creche por volta das 16h30. Concedeu entrevista na entrada, conversou com moradores e moradoras e, depois, seguiu logo para a solenidade, que teve no cerimonial Walterlin Lopes. Em seu discurso, o prefeito Allyson Bezerra, ressaltou a importância da creche para a transformação do cidadão. Lembra que a educação o transformou e vai transformar os moradores do bairro também. Em seguida fez uma visita as instalações.





Avanço



O novo prédio possibilita a transferência da UEI Zezinha Gurgel, que funcionava na rua Tab. Aoem Menescal de forma inadequada há anos. Com a mudança, a capacidade de atendimento dos alunos também será ampliada. Serão até 252 crianças atendidas na Unidade de Educação Infantil, a partir de seis meses até cinco anos e 11 meses. A unidade beneficia a Estrada da Raiz, bairro Santo Antônio e áreas vizinhas.



“A Zezinha Gurgel sempre funcionou em prédios alugados em condições inadequadas. A entrega que estamos fazendo hoje para sociedade, marca não só a economia para o município, como uma forma concretização de uma obra que atravessou diversas gestões. Mais de uma década em construção e nós nos cem primeiros dias de gestão estamos conseguindo entregar para sociedade”, afirmou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.







Conquista

A dona de casa Aldeiza Bandeira confirmou que a obra da Creche Zezinha Gurgel Rodrigues estava em andamento já fazia mais de 12 anos e que sua netinha já pediu para estudar no local. Ela entende que é uma importante conquista para o bairro, em especial os casais que tem filhos pequenos e não tinha onde deixar.





Patrícia Maria, moradora do bairro, aguardava a entrega da obra para concretizar o sonho de ter o filho estudando em uma unidade escolar com estrutura adequada para oferecer educação de qualidade. Ela comemorou que a longa espera chegou ao fim.



“É muito bom ter uma escola na comunidade da gente para nossos filhos estudar, de pequenininho. Estou gostando daqui, é muito boa. Muito bom, diferente de muitas que tiveram por aí já que não serviu para nada, mas essa daqui é uma escola muito boa, organizada e muito grande”, disse a dona de casa mãe de Antony Miguel, um dos alunos que serão atendidos no novo prédio.



A dona de casa Francisca Altiva do Nascimento relembrou o drama de muitas mães que trabalhavam preocupadas por não ter uma creche com estrutura adequada para deixar os filhos no bairro. “Essas mães que vão deixar as crianças aqui para passar o dia. Mães solteiras que deixarão as crianças aqui para ir trabalhar. Foi uma boa obra e está de parabéns”, comentou a moradora.