Covid-19: Mossoró conclui mais um final de semana com 2.361 doses de vacinas aplicadas. O município segue em ritmo acelerado na vacinação de sua população. Dez Unidades Básicas de Saúde abriram no final de semana para receber o público-alvo da campanha de vacinação. A secretária da Secretaria de Saúde, Dra. Morgana Dantas, relata que o trabalho desenvolvido pelos profissionais e voluntários resultaram numa vacinação rápida e eficiente, sem haver aglomeração.

Nesse final de semana, mais Unidades Básicas de Saúde (UBS) abriram em Mossoró para receber o público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19.

No sábado (10), foram aplicadas 946 doses. Já no domingo (11), foram 1.415, totalizando 2.361 doses aplicadas no final de semana. O município segue em ritmo acelerado na vacinação de sua população.

A secretária da Secretaria de Saúde, Dra. Morgana Dantas, relata que o trabalho desenvolvido pelos profissionais e voluntários resultaram numa vacinação rápida e eficiente, sem haver aglomeração.

“Com os dez pontos de vacinação, realizamos a imunização da população sem aglomerar. A prefeitura está célere quando o assunto é vacinação. Já estamos aplicando a primeira dose da vacina nos idosos de 61 anos, na medida que o Governo Federal enviar novas doses, vamos avançando na vacinação”, relatou.

Na sexta-feira (9), o Governo do estado destinou 5.530 doses de vacinas para Mossoró. Sendo divididas para aplicação da primeira dose (1.730) e segunda dose (3.800). No montante, o município recebeu 3.840 doses da vacina da Astrazeneca/Oxford e 1.690 doses da vacina Coronavac/Butantan.

O prefeito Allyson Bezerra esteve acompanhando a vacinação na cidade. Sobre a campanha de vacinação, o prefeito reforçou a importância da aplicação da segunda dose da vacina.

“Estamos abertos para a vacinação da segunda dose. É muito importante os idosos que tomaram a primeira dose, voltar às unidades para a completa imunização. Governo do Estado e Ministério da Saúde, podem mandar mais doses, porque Mossoró Vacina”, disse.