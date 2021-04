20 mil alunos serão beneficiados com kits de alimentação em Mossoró

A secretaria Municipal de Educação segue com o cronograma de entrega de kits de alimentação para alunos matriculados na rede municipal de ensino. De acordo com a secretaria Hubeônia Alencar, 20 mil alunos do município serão beneficiados.

Na semana passada, a entrega foi concluída nas Unidades de Educação Infantil, UEI’S com cerca de 6 mil kits entregues. Esta semana, o processo começa nas escolas municipais, onde mais de 11.700 kits serão entregues.

Hubeônia Alencar acompanha de perto a entrega dos kits às famílias de alunos matriculados na escola. “Na semana passada, concluímos o processo de a entrega nas UEI’S e estamos começando nas escolas. É uma ação importante neste momento em que as crianças se encontram com aulas remotas sem acesso direto à merenda escolar”, destacou a secretária municipal de educação.

As entregas acontecem com todos os cuidados de prevenção a covid-19 com delimitação de espaço para que os pais possam receber os kits em segurança. No total, 58 escolas da rede municipal de ensino serão contempladas.

Em relação ao retorno das aulas presencias, a secretária disse que só será possível após a sinalização dos órgãos de saúde “ Ainda não temos previsão de voltar com as aulas presencias, estamos discutindo com a secretaria de educação, junto com a o prefeito e a assessoria jurídica e o nosso interesse é ouvir a comunidade escolar, ouvir as partes interessadas sempre na ideia da escuta ativa e só voltaremos de fato com segurança e ouvindo os comitês de saúde” afirma Hubeônia.