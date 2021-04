A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi iniciada nesta segunda-feira (12). A primeira etapa, que segue até o dia 11 de maio, é voltada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

De acordo com a secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, o município possui 35.991 pessoas aptas a serem imunizadas nesta primeira etapa. A secretaria já recebeu 5390 doses da vacina, o que representa 15% do público total.

Segundo a Morgana Dantas, os idosos não foram incluídos nesta primeira etapa de vacinação para não haver conflito com a campanha de vacinação contra a Covid-19.

“Neste momento, os idosos acima de 60 anos ficarão ainda sendo vacinados com sua primeira e segunda dose da Covid, para depois passar, na próxima fase, a serem vacinados contra a influenza. Não queremos comprometer as doses, não queremos que os idosos se confundam com as vacinas, então primeiro vamos encerrar a vacinação dos idosos acima dos 60 anos com as vacinas da Covid e, a partir daí, eles entrarão na segunda fase de vacinação contra a influenza”, explicou.

Quanto aos profissionais de saúde, o chefe de imunização de Mossoró, Etevaldo Lima, explica que aqueles que ainda não tomaram a dose da vacina contra a Covid-19, devem procurar primeiramente esta imunização.

Nesse caso, incluídos nos grupos prioritários das duas campanhas, esses profissionais devem dar preferência por receber a dose da vacina contra o coronavírus, respeitando um prazo de 15 dias para buscar a imunização contra a influenza.

A vacina trivalente protege contra o H1N1, H3N2, dois tipos de Influenza A e Influenza B Sazonal. Etevaldo lembra que é fundamental que as pessoas que têm direito, procurem uma UBS se proteger contra essas doenças.

“É de fundamental importância quem faz parte dos grupos prioritários receber essa vacina para estar se protegendo, reduzir os riscos de complicações pela influenza, reduzir os riscos de infecções hospitalares, principalmente diante do cenários que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, com a questão dos leitos clínicos e também de UTI, praticamente, esgotados. Então é importante quem faz parte dos grupos prioritários estar se imunizando o quanto antes”, concluiu.





VEJA AS DEMAIS ETAPAS DA CAMPANHA:

2ª Etapa – de 11/05 a 08/06

Idosos com 60 anos e mais

Professores





3ª Etapa – de 09/06 a 09/07

Comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso

Trabalhadores Portuários

Forças de Segurança e Salvamento

Forças Armadas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas