Guarda Municipal intensifica trabalho para garantir mais segurança aos mossoroenses. De acordo com o comandante da Guarda, Thiago Fernandes, em apenas três meses já foram recuperados 22 veículos e 7 armas de fogo foram tiradas de circulação. A Guarda Municipal conta com seis viaturas trabalhando simultaneamente em diferentes pontos da cidade. O patrulhamento acontece 24h por dia, sete dias por semana.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM) através da Guarda Civil Municipal (GCM), intensificou o trabalho preventivo nas ruas com rondas alternativas. O trabalho vem gerando mais segurança para toda a população.

“Em apenas três meses, já conseguimos recuperar 22 veículos. São carros e motos que são roubados e abandonados em áreas difíceis. Vamos continuar trabalhando para garantir a segurança dos equipamentos públicos e da população”, ressaltou Thiago Fernandes, comandante da Guarda Civil Municipal.

Através do Pelotão de Ações Especiais, as equipes realizam o trabalho preventivo em todo o município, contemplando a zona urbana e rural.

Além da recuperação de veículos, a Guarda Municipal já retirou de circulação 7 armas de fogo. O trabalho de excelência nas ações desenvolvidas pela Guarda é fruto do empenho da gestão municipal em proporcionar melhores condições de trabalho e valorização das equipes.

“Na zona urbana ou zona rural, estamos intensificando o patrulhamento e o objetivo é expandir ainda mais nosso trabalho preventivo. O cidadão pode contar com a Guarda Municipal, caso precise é só entrar em contato com a nossa central, no telefone 153”, finalizou Thiago Fernandes.





PONTOS FIXOS DA GUARDA

A Prefeitura de Mossoró também instalou pontos fixos da Guarda Civil Municipal nos mercados públicos do município. O objetivo é assegurar a proteção dos comerciantes e da população em geral.

“Estamos efetivando os pontos fixos da Guarda Municipal nos mercados públicos do município. Era um pedido antigo dos comerciantes e da população. Viabilizamos a ideia e estamos levando mais segurança para o cidadão mossoroense”, destacou Cledinilson Oliveira, secretário de segurança.

Durante o funcionamento das unidades, as equipes da Guarda Municipal farão patrulhamento preventivo, com objetivo de inibir ações criminosas nos estabelecimentos públicos. Além disso, outras equipes do Pelotão de Ações Especiais darão suporte em caso de alguma eventualidade.