O Governo do Estado cedeu à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) de Mossoró, terreno e prédio da Escola Estadual Jardim de Infância Modelo, por 15 anos, para implantação de atendimentos laboratoriais e de quimioterapia.

A Liga oferece assistência especializada em Oncologia SUS, através dos seus estabelecimentos de saúde.

Desde 2016 a instituição recebeu a habilitação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com serviço de Radioterapia, Hematologia, Oncologia Pediátrica, além de prestar um atendimento complementar, através de uma equipe multidisciplinar e atende pacientes de mais de 60 municípios.

Em agosto de 2020 a deputada Isolda (PT) destinou um recurso de 50 mil reais na conta da Liga através de emenda parlamentar. O valor foi usado na compra de EPI’s e até mesmo para pagamento de funcionários.

Na época, Isolda colocou o mandato à disposição da diretoria da Liga para cobrar, contribuir e também lutar junto ao Governo do Estado na busca de um terreno próprio para diminuir os custos do hospital, e este pedido agora foi atendido pela governadora Fátima Bezerra (PT).

“Sem dúvidas este é um grande esforço e insistência do Dr. Cure de Medeiros, de Paulo Henrique Lima, Presidente da Instituição e também do meu mandato para Mossoró e toda a região. Agradeço a Governadora Fátima Bezerra pela sensibilidade e compromisso em viabilizar o prédio e agora esse sonho se realiza. Muito feliz com esse passo "', comemorou a deputada Isolda

O terreno está situado à Praça Cônego Estevão Dantas, conhecida como Praça dos Hospitais, no bairro Santo Antônio, próximo a unidade II da LMECC.