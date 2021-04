Prefeitura avança em obras de pavimentação nos Três Vinténs

A Prefeitura de Mossoró avançou nas obras de pavimentação das principais ruas e avenidas do bairro Monsenhor Américo (Três Vinténs). Além das obras de pavimentação, as equipes estão construindo canteiros centrais e calçadas. O canal que transborda durante as chuvas recebe serviços para solucionar problemas de alagamentos.

Os moradores da comunidade aguardavam ansiosos pela retomada das obras que foram paralisadas na gestão anterior ainda em 2020. O comerciante Allysson Paulinalle contou que a cada chuva as ruas ficavam intransitáveis, que dificultava o dia a dia dos moradores que precisavam andar em meio a lama das ruas sem pavimentação.

“Com certeza a valorização do nosso bairro, está ficando bem melhor e a pavimentação está sendo concluída. Uma expectativa que todos os moradores tinham. Era lama, era dificuldade para a gente entrar em casa porque não tinha acesso e era uma luta. Hoje graças a Deus a gente está conseguindo chegar em casa e sair de uma forma mais tranquila, mais limpa e agora até os carros vão durar mais”, disse o comerciante.

Nessa etapa das obras, seis grandes ruas do bairro estão recebendo uma série de melhorias, desde calçamento, criação de canteiro central e construção de calçadas. O canal que cruza a rua Laura Estrela recebeu estrutura de concreto para escoamento das águas das chuvas e permitir a passagem com segurança de veículos e pedestres.

“O problema antigo nos Três Vinténs, uma cobrança muito forte da população dessa região com essa obra. A prefeitura está investindo aqui mais de 4,5 milhões de reais, pavimentação de vias grandes, vias largas com canteiros centrais, melhorando a capacidade dos fluxos dos veículos, tirando o escoto, tirando a lama, tirando a poeira da casa das pessoas. Uma obra que a gente faz com muita alegria e satisfação. Não tinha pavimentação. Aqui tem um canal difícil de passar e a gente está terminando essa bueira, quase uma ponte, que é uma bueira grande, e pavimentando todas ruas do entorno, resolvendo também o problema de drenagem. Estamos pavimentando e dando um destino adequado as águas de chuvas e as águas de esgoto”, explicou Brenno Queiroga, secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra vistoriou as obras na tarde desta segunda-feira (12) e ouviu os moradores da comunidade que aguardavam a solução dos alagamentos e pavimentação das vias. “O conjunto Três Vinténs está aqui recebendo obras importantíssimas de drenagem urbana. Um bueiro muito reivindicado, um bueiro que era histórico que era pedido pela população que nós estamos aqui realizando o sonho desse conjunto, dessa população. Além de obras de pavimentação que estão correndo por outros bairros da cidade de Mossoró, mas aqui, por exemplo, estamos calçando seis grandes avenidas. O trabalho segue, segue em ritmo acelerado e nós queremos, se Deus quiser, até o início de maio está aqui voltando para entregar todas as grandes avenidas calçadas e também com esse bueiro na avenida principal”, destacou o prefeito.