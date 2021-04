Liga Mossoroense estima que em cerca de 90 dias conclui a obra de expansão da sua estrutura. O prédio da antiga Escola Estadual Jardim de Infância Modelo, que estava desativado há 7 anos, foi cedido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte à entidade filantrópica. “Com a cessão deste prédio, o Governo do Estado possibilita que a gente transfira nossa recepção para este novo local, bem como todos os consultórios e as enfermarias para administração de quimioterapia”, explica Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) vai reforçar sua estrutura física para melhor atender os pacientes oncológicos de Mossoró e toda a região, que são assistidos pela Instituição.

O prédio da antiga Escola Estadual Jardim de Infância Modelo foi cedido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte à entidade filantrópica.

O prédio estava desativado há 7 anos e está localizado na Praça Cônego Estevam Dantas, conhecida como "Praça dos Hospitais", no bairro Santo Antônio, próximo à unidade II da Liga (LMECC).

“Com a cessão deste prédio, o Governo do Estado possibilita que a gente transfira nossa recepção para este novo local, bem como todos os consultórios e enfermarias para administração de quimioterapia”, explica Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

A Liga Mossoroense solicitou a concessão de uso da Escola com o objetivo de minimizar o fluxo na recepção da Unidade II, pois devido a uma pandemia do novo coronavírus a maioria dos atendimentos está sendo feito por agendamento, no entanto diante da grande demanda, a medida visa ampliar os cuidados e garantir que o tratamento seja feito com toda segurança.

“Vamos poder oferecer um ambiente mais adequado e aconchegante para os pacientes, um local mais arborizado, até mesmo com maior espaço para eles ficarem aguardando o transporte, visto que muitos vem de outras cidades”, ressalta Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

Com a transferência de parte dos serviços da Unidade II para esta nova estrutura, uma Direção da Liga Mossoroense planeja construir um pronto-socorro mais amplo e equipado, totalmente voltado para o tratamento oncológico, sendo o primeiro da cidade nesse modelo.

Nesta terça-feira (13) aconteceu a Solenidade Virtual da Cessão do Prédio, promovido pelo Governo do Estado, que contou com a presença da Governadora Fátima Bezerra, auxiliares do governo, bem como Corpo Diretivo, Presidente e Chanceler da Liga Mossoroense, além de parlamentares do Estado e representantes da sociedade civil do Estado e do Município de Mossoró.

“O prédio vai continuar com o mesmo objetivo, que é o de transformar vidas”, agradeceu o Dr. Cure Medeiros, Chanceler da LMECC.

“Com isso, ganharemos um espaço mais amplo em nossa Unidade II para ampliar serviços de imagem e ambulatoriais, que já precisávamos expandir, mas não tínhamos espaço adequado para isso”, destaca Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

A Liga Mossoroense estima que em cerca de 90 dias irá concluir uma obra. É importante ressaltar que as duas Unidades da Instituição seguindo seus serviços normalmente. Os pacientes que passarão a ser atendidos no novo local serão comunicados com antecedência.

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer é referência no tratamento oncológico em Mossoró, atendendo cerca de 64 municípios da região oeste, com o fluxo diário de mais de 350 pacientes em suas duas Unidades Hospitalares.