Por unanimidade, Genilson Alves tem contas aprovadas no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral, de Natal, confirmou a decisão do juízo da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, absolvendo o vereador Genilson Alves, de erros na prestação de contas da campanha eleitoral em 2020. Genilson Alves foi reeleito e é líder da bancada governista.

“Recebi com alegria, na tarde de hoje, a decisão do TRE/RN que julgou recurso do Ministério Público Eleitoral, dando parecer favorável à aprovação da nossa prestação de contas da campanha eleitoral de 2020”, escreveu o vereador Genilson Alves.

Genilson ressalta, novamente, que a referida prestação de contas já havia recebido parecer favorável no dia 08 de fevereiro, quando sentenciada pelo então Juiz da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró. Na ocasião, a prestação de contas foi aprovada.

“A decisão do TRE, por unanimidade, mostra que mais uma vez a justiça foi feita, reafirmando não haver, portanto, qualquer tipo de irregularidade nos documentos devidamente apresentados à Justiça Eleitoral”, afirma o vereador.

“Agradeço todo apoio recebido pelas inúmeras pessoas que se sentem representadas pelo nosso mandato e que defendem a democrática vontade das urnas. Seguimos firmes na luta em favor do povo de Mossoró!”, finaliza.