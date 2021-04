A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), preparou toda a estrutura para que a comunidade rural Cheiro da Terra receba o dessalinizador nos próximos dias. A instalação do equipamento é uma demanda muito antiga.

De acordo com o gerente administrativo da SEADRU, Raniere Barbosa, a prefeitura fez a aquisição do poste, do quadro e deixou a mureta pronta. Segundo ele, a contrapartida da comunidade foi a mão-de-obra de alvenaria.

“Estamos fazendo tudo isso em parceria. A população se sente mais apropriada com essa relação. Os moradores se sentem parte do processo e isso é fundamental. Lá no Cheiro da Terra a gente chegou com a mureta para instalar e já solicitamos a Cosern e também comunicamos ao pessoal da Infraestrutura”.

Raniere Barbosa destaca que assim que a ligação do equipamento for realizada a Secretaria de Agricultura vai comunicar a Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte para que o dessalinizador possa ser instalado de forma imediata.

“A estrutura está toda pronta para receber o dessalinizador. Logo, logo a comunidade Cheiro da Terra será beneficiada com o equipamento na qual a população terá a oportunidade de ter água potável na comunidade para o consumo. A gente espera que a partir de agora a comunidade possa ter mais um pouco de qualidade de vida”.