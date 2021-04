“A prioridade é a vida”, diz Vereador Genilson sobre combate à pandemia

O vereador Genilson Alves disse que o prefeito Allysson Bezerra, em se tratando do enfrentamento a pandemia, orientou o Palácio Rodolfo Fernandes que a prioridade é a vida, mas com equilíbrio, seguindo o que ensina a ciência.

Genilson Alves teve suas contas aprovadas nesta terça-feira, 13, por unanimidade na Corte do Tribunal Regional Eleitoral, em Natal, e foi o entrevistado desta quarta-feira, dia 14, no Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, na Rádio Difusora de Mossoró.

O legislador, em seu terceiro mandato, contou como ocorreu a contestação por parte do Ministério Público Eleitoral, falou sobre a defesa e da alegria de ter o que ele chamou de “justiça fazendo justiça”, quando decidiu por reconhecer que não houve erro em suas contas.

Sobre o seu trabalho no Palácio Rodolfo Fernandes, Genilson Alves dividiu em dois momentos. O tempo que atuou na oposição, quando a prefeita era Rosalba Ciarini. Neste caso, ele disse que não havia clareza nos projetos e a população não era atendida.

Sobre a clareza nos projetos, ele lembra que o Finisa (empréstimo de quase 150 milhões na CAIXA), sem que o cidadão soubesse o destino destes recursos, o comprometimento do Fundo de Participação dos Municípios e nem o valor que se iria pagar no futuro de juros.

Sobre obras, o vereador Genilson Alves lembrou das obras na Rua Marechal Floriano, para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ele disse que pediu diversas vezes e a gestão Rosalba não deu a mínima atenção ao pedido dos moradores da rua.

Sobre atual gestão, Genilson disse que está se caracterizando pela transparência, pela agilidade, pela atenção com o cidadão. Observou que o prefeito Allyson Bezerra foi pessoalmente na Rua Marechal Floriano anunciar a obra e a conclusão.

“Lá hoje as famílias estão vivendo com dignidade, com respeito por parte do Poder Público nesta rua”, assegura Genilson Alves, lembra que a agenda do prefeito Allyson Bezerra tem sido intensa, tornando clara as ações do Executivo em benefício da população.

Sobre o trabalho de combate a pandemia, o vereador disse que a orientação do Palácio da Resistência é: prioridade é a vida, mas ressalta que este trabalho precisa ser com equilíbrio e respeito ao trabalhador, com a economia, com o município de Mossoró.

Genilson lembra que é empresário no ramo de ótica e que está diretamente sendo atingido pelas medidas restritivas do Governo do Estado em parceria com o município, mas ele observa que são medidas necessárias para salvar vidas e que estão salvando vidas.

“Não temos dúvidas que temos que usar máscara, que temos que higienizar as mãos quando tocamos em superfícies de uso comum e que precisamos respeitar o distanciamento social, é o melhor e mais eficiente caminho para salvar vidas”, recomenda Genilson Alves.