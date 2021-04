Dados da Unidade de Manutenção e Operação de Esgoto de Mossoró mostram que houve um aumento de fevereiro para março, deste ano, de 20% nas solicitações para que a equipe da Caern faça desobstrução.

A maior parte dos chamados para comparecimento da equipe de esgoto ocorre por ligações irregulares de água de chuva para o sistema de esgoto.

O inverno esse ano, em Mossoró, está abaixo da média. Mesmo assim, as ocorrências causadas por ligações irregulares continuam sobrecarregando o setor.

De acordo com o chefe da Unidade de Manutenção e Operação de Esgoto de Mossoró, Alysson Dionizio, as ocorrências de transbordamento de esgoto nas ruas seriam menores com a ajuda da população.

Primeiro é preciso tomar cuidado nas residências para que a água de chuva não esteja interligada de forma errada na rede de esgoto. Outro problema comum são fraldas, absorventes ou preservativos jogados nos vasos sanitários, óleo na pia da cozinha ou não fazer a limpeza de ralos. É importante também a limpeza periódica da caixa de gordura.

No Brasil, o sistema de esgoto é chamado de separador absoluto. Isso porque adota o sistema de separar a coleta e transporte de esgoto de águas da chuvas. São duas redes diferentes.

A rede de drenagem coleta água de chuva, tem maior porte, são dimensionadas com tubulações entre 40 e 50 centímetros. A rede de drenagem é de responsabilidade das prefeituras municipais.

Já a coleta e transporte de esgoto é feita em tubulações, que tem em média, 15 centímetros. Nenhuma das redes é projetada para receber sólidos como os jogados pela população. O esgotamento sanitário é de responsabilidade das Companhias de Saneamento, no Rio Grande do Norte a manutenção e operação é feita pela Caern.

Tantos objetos encontrados, como restos de roupas, fios de cabelos, fio dental, papel higiênico, impedem a passagem dos líquidos e geram vazamentos. Como o inverno tem a concentração de chuvas dentro de um espaço de tempo delimitado é ainda mais importante a separação das coletas de esgoto e de água de chuva.

PERIGO

As tampas dos chamados Poços de Visita, utilizados pela Caern, para fazer manutenção, jamais devem ser abertas. Algumas pessoas acham que, se durante a chuva, abrir a tampa de “bueiros” fará escoar a água.

Na verdade, a pessoa estará correndo grande risco de ser puxada para dentro da rede de esgoto. Seja em época de chuva, ou de verão, jamais abra as tampas de esgoto ou de drenagem.