Exames de Raio –X são realizados no PAM do Bom Jardim após regularização

Os exames de Raio-X no Pam do Bom Jardim voltaram a ser realizados nesta quarta-feira (14). A unidade atende à demanda encaminhada pela regulação SUS direto das Unidades Básicas de Saúde. Porém, desde 2018 os trabalhadores estavam expostos aos riscos da radiação devido à falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).

A sala onde são realizados os exames, também apresentava problemas no teto. Por meio de um serviço de reparo o problema foi solucionado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde outra irregularidade que foi sanada em tempo recorde foi a regularização da empresa com a qual o município tinha uma dívida que só agora está em processo de pagamento.

"Desde 2018, não pagaram a empresa que faz a avaliação dos dosímetros, que indica o índice de radiação incidente nos funcionários que batem o Raio X . Tivemos que paralisar os serviços para gente regularizar a empresa e isso foi feito, de modo que, os exames já estão sendo realizados novamente", disse Morgana Dantas, titular da pasta da Saúde.

Em cerca de três semanas a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu transpor os principais obstáculos. "Já estamos recebendo os pacientes com mais segurança porque recebemos equipamentos como o capote de chumbo, máscaras, luvas e filtros. Também recebemos películas grandes que são comuns, por exemplo, nos exames de tórax", explica Carolina Santos, administradora da unidade.

A meta é zerar a fila de Raio-X. Algo que já tinha acontecido em fevereiro deste ano.