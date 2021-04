Qual seria a sua reação se o seu filho fosse diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista? Imagine então, qual seria a sua reação se o diagnóstico fosse há 13 anos atrás, onde os meios de acesso à informação sobre a doença eram bem menores do que hoje?

Rosângela Lima, mãe de Guilherme Barroso, hoje com 15 anos, escreveu um livro para contar a sua história: Das incertezas à vitória. Nesse livro, ela explica detalhadamente, de maneira sutil, mas sem esconder preconceitos e batalhas que passou durante este período, a maneira como lidou com todas as fases do processo.

"Todas as noites respondo a dezenas de mães, pais e familiares de autistas querendo me ouvir, querendo acalmar o coração. Muitas pessoas relatam que após ouvir meu testemunho, passaram a ter esperança e autoconfiança ao enfrentar as incertezas do autismo na vida dos filhos. Então, em respeito a nossos amigos e seguidores das redes sociais, resolvi compartilhar com todos como eu transformei tudo em lutas e vitórias", explicou Rosângela, ressaltando o quanto é gratificante ajudar as pessoas que buscam amparo.

"Sinto que é uma missão falar sobre autismo. Sou grata a DEUS por ajudar centenas de famílias através da nossa rede social (@autismoembuscadeinclusao). O meu objetivo é orientar os pais sobre os direitos de seus filhos e, principalmente, identificar se estão depressivos e oferecer ajuda conversando ou sinalizando os caminhos que precisarão percorrer após o diagnóstico", disse.

No livro, Guilherme não entra como escritor, mas sim como uma inspiração para que Rosângela pudesse escrever um pouco da trajetória deles. "Foi a primeira pessoa a torcer por mim, a acreditar que eu também poderia ajudar pessoas com meu livro", comemorou.

O livro tem o valor simbólico de R$ 29,90, podendo ser pago via pix (8497012838), ou transferência bancária, com o frete grátis para todos os estados do Brasil. Quem o adquire pode acompanhar o andamento de sua entrega, através do código de rastreio pelo site dos correios.

"O dinheiro da venda ajudará Guilherme a lançar seu 4⁰ livro e a impulsionarmos ainda mais informações sobre autismo, respeito e empatia", comentou, falando também um pouco das vitórias do filho.

"Fazemos um trabalho muito de perto com Guilherme, incansável. Sempre procuro inserir tudo que é possível para o desenvolvimento dele. Ele sabe fazer por exemplo crepe, sanduiche, suco. Agora por último ele aprendeu a fazer a barba. Fica na aula online, organiza o quarto dele. Dentro do que um dos médicos disse, do diagnóstico, o Guilherme hoje está muito bem. Hoje existem muitos adolescentes autistas que com Guilherme aprenderam a lutar pela inclusão. Muitos garotos autistas também se tornaram protagonistas das suas próprias histórias, sobretudo falando que não devem se esconder, e que fazem parte da sociedade. Isso é uma grande vitória”, finalizou.

INSTAGRAM

A página @autismoembuscadeinclusao já conta com 18 mil seguidores, sendo administrada por Rosângela Lima, com o apoio de Guilherme.

Na página é postado um pouco da rotina dos dois, sendo uma forma de encorajar os pais a entender que o problema da inclusão do autista na sociedade não está no filho, e sim na sociedade.