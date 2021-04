SiSU registra mais de 2,38 milhões de inscrições até às 19h desta quarta, 14

Após ter sido ampliado, o prazo de inscrição no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o 1º semestre de 2021 terminou nesta quarta-feira, 14.

As inscrições puderam ser realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, até as 23h59, horário de Brasília-DF. O resultado da chamada única será divulgado na sexta-feira, 16.

Até as 15h desta quarta-feira, 14, foram registradas 2,38 milhões de inscrições. Já o total de estudantes inscritos é de 1,23 milhão, visto que cada candidato pode se inscrever em até duas opções de cursos.

São três as modalidades de concorrência que o candidato pode escolher: ampla concorrência, cotas, de acordo com as regras estabelecidas na Lei de Cotas, e ações afirmativas, cujo regramento é especificado pela instituição que oferta vagas nessa modalidade de concorrência.

Essas informações são definidas no documento de adesão da instituição ao Sisu, que está disponível na página do Sisu.

Nesta edição foram ofertadas vagas para 5.571 cursos de 109 instituições públicas de ensino superior. Ao todo, são 206.609 vagas ofertadas.