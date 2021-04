Vacina Solidária: alimentos para doação seguem sendo arrecadados em Mossoró

Os interessados em contribuir para a campanha realizada pela Prefeitura de Mossoró podem levar 1kg de alimento não perecível quando forem receber a dose da vacina nas UBSs ou fazer um teste para a Covid-19 no Centro de Testagem, localizado no Ginásio Pedro Ciarlini. As doações destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social, assim como atenderão aos artistas locais. Devido às restrições em vigor nesta pandemia, os artistas deixaram de fazer apresentações em bares e restaurantes e vários deles enfrentam dificuldades.